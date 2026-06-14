Los psicólogos coinciden en que ayudar al camarero a recoger la mesa no es solo educación, sino un indicio de empatía auténtica y respeto por el trabajo ajeno

Hay gestos que suelen pasar desapercibidos. Agrupar los platos al terminar de comer, acercar los vasos al borde de la mesa o retirar algunos restos para facilitar el trabajo del camarero son acciones que muchas personas realizan casi sin pensar. Sin embargo, la psicología sostiene que estos pequeños detalles pueden revelar aspectos importantes de nuestra manera de relacionarnos con los demás.

Más allá de una simple muestra de buena educación, este comportamiento está relacionado con lo que los expertos denominan conducta prosocial: actos voluntarios que buscan beneficiar a otra persona sin esperar nada a cambio. En un contexto donde el ritmo acelerado y el individualismo marcan gran parte de la vida diaria, tener en cuenta el esfuerzo ajeno adquiere un valor especial.

Ayudar a recoger la mesa supone reconocer que detrás del servicio hay un trabajo que requiere atención, paciencia y dedicación. No implica asumir las funciones del personal de hostelería, sino mostrar consideración hacia quien está realizando esa tarea. Es una forma sencilla de transmitir respeto y de demostrar que el trabajo de los demás merece ser valorado.

Lachlan Brown, periodista especializado en comportamiento humano, señala en unas declaraciones recogidas por El Confidencial que este tipo de actitudes son un reflejo del sentido de comunidad y del altruismo. Quienes actúan así suelen hacerlo de manera espontánea, sin buscar reconocimiento ni aprobación externa, guiados por principios que forman parte de su forma habitual de comportarse.

La humildad también aparece como uno de los rasgos asociados a este gesto. En lugar de adoptar una posición de superioridad, estas personas muestran sensibilidad hacia quienes les rodean y entienden el esfuerzo que implica atender al público durante una jornada laboral.

Por eso, para la psicología, colaborar a la hora de dejar la mesa recogida va más allá de los buenos modales. Puede interpretarse como una señal de empatía auténtica, conciencia social y respeto por el trabajo ajeno. Son acciones pequeñas, casi invisibles, pero que hablan de cómo pensamos, sentimos y convivimos con los demás. En ocasiones, los detalles más simples son los que mejor reflejan quiénes somos.

Otras formas de ayudar a los camareros

Además de agrupar los platos o retirar algunos restos para facilitar la recogida, existen otros gestos sencillos que pueden hacer más llevadero el trabajo de los camareros sin invadir sus funciones.

Por ejemplo, esperar a que terminen de atender a otra mesa antes de llamarles, evitar hacer peticiones a gritos desde el otro extremo del local o tener claro el pedido cuando llega el momento de tomar nota son pequeñas muestras de consideración que agilizan el servicio y reducen situaciones de estrés innecesarias.

También ayuda dejar libres los pasillos con bolsos, carritos o sillas para que el personal pueda moverse con seguridad, especialmente en momentos de gran afluencia. Del mismo modo, tratar con respeto ante un error o un retraso, entendiendo que muchas veces dependen de factores ajenos a su voluntad, contribuye a crear un ambiente más agradable para todos.

Otro detalle que suele marcar la diferencia es recoger los envoltorios, servilletas usadas o residuos que hayan quedado esparcidos sobre la mesa, sobre todo cuando se acude con niños pequeños. No se trata de limpiar el restaurante, sino de evitar dejar un desorden innecesario que complique el trabajo posterior. Y, por supuesto, algo tan simple como dar las gracias.