El youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicóptero de Río de Janeiro

El choque entre los dos helicópteros tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil.

Un grave accidente aéreo ha sacudido este domingo a Río de Janeiro después de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo sobre la ciudad brasileña. El siniestro ha dejado seis fallecidos, según han confirmado los servicios de emergencia, y ha provocado un espectacular incendio tras la caída de una de las aeronaves sobre un aparcamiento de vehículos eléctricos.

El creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi, ha fallecido este domingo a los 23 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro. El joven viajaba junto al director de vídeos musicales Lucas Vignale, que también perdió la vida en el siniestro. El joven argentino acumulaba millones de seguidores en redes sociales y había participado en La Velada del Año de Ibai Llanos, que no ha tardado en reaccionar conmocionado en redes.

La noticia ha conmocionado a miles de seguidores que seguían desde hace años a uno de los fenómenos más singulares de las redes sociales argentinas. Con un estilo provocador, humor negro y entrevistas callejeras cargadas de situaciones incómodas, Gaspi había conseguido construir una comunidad de millones de seguidores en plataformas como YouTube e Instagram.

Su muerte se produce apenas unas semanas después del lanzamiento de uno de sus proyectos más ambiciosos, una serie para el canal de streaming Blender que suponía una nueva etapa en su carrera.

Las autoridades investigan ahora las causas del accidente, ocurrido alrededor de las nueve de la mañana, hora local, en una ciudad donde el tráfico de helicópteros forma parte del paisaje cotidiano debido al intenso uso de estas aeronaves por parte de empresarios, turistas y servicios privados de transporte.

Un helicóptero explotó al impactar contra el suelo

El accidente se produjo cuando dos helicópteros que sobrevolaban Río de Janeiro chocaron por causas todavía desconocidas.

Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre el barrio de Recreio, en la zona suroeste de la ciudad.

El aparato se precipitó sobre un aparcamiento y explotó al tocar tierra, provocando un incendio de grandes dimensiones.

Las llamas alcanzaron una veintena de vehículos eléctricos estacionados en la zona, generando una importante columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. El lugar donde impactó uno de los helicópteros era un terreno perteneciente a una iglesia abandonada.

Según informa el portal brasileño G1, el espacio había sido alquilado por la compañía china de vehículos eléctricos BYD para almacenar automóviles.

Seis fallecidos confirmados

Según la información facilitada por los bomberos, las seis personas que viajaban en ambos helicópteros perdieron la vida.

Entre las víctimas figuran:

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.

Oliver Tree.

Lucas Vignale.

El piloto de una de las aeronaves.

El comandante del segundo helicóptero.

Otro ocupante cuya identidad no había trascendido inicialmente.

Oliver Tree se encontraba de gira internacional

Otra de las víctimas es Oliver Tree, artista estadounidense con una importante presencia en la industria musical internacional. El cantante contaba con alrededor de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y se encontraba inmerso en una gira internacional.

Según medios brasileños, había actuado recientemente en São Paulo y tenía programado un concierto en Lisboa para el próximo 1 de julio.