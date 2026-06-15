Los milmillonarios de la energía del G-7 han ganado 300 millones diarios desde el inicio de la guerra de Irán

Protesta de Oxfam en Ginebra (Suiza), ante la reunión del G7 que comienza hoy en Evian (Francia).

Las grandes energéticas han visto multiplicarse sus beneficios desde el inicio de la guerra de Irán, en contraste con el recorte de los países en ayuda al desarrollo, indicó este lunes Oxfam Intermón en un informe, en vísperas del inicio de la cumbre del G7 en Évian. Hasta 300 millones diarios de ganancias han tenido desde el 28 de febrero pasado.

"La riqueza de los 'milmillonarios' de la energía aumentó en 9,8 billones de dólares en medio de la quinta crisis económica mundial registrada desde 2020", mientras que "los países del G7 recortaron la ayuda a los países más pobres del mundo en 48.000 millones entre 2024 y 2026, denunció la organización en un comunicado.

Según el informe, publicado con motivo de la apertura de al cumbre del G7, esos 41 'milmillonarios' que proceden de los siete países más desarrollados, han aumentado su riqueza en 23.500 millones de dólares desde el inicio de la "guerra ilícita" de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero pasado.

Las ganancias de las seis principales corporaciones petroleras y gasísticas van a dispararse un 80 % por encima de los pronósticos previos a la guerra, unos 68.000 millones de dólares suplementarios que las situarán en los 152.000 millones.

Unos beneficios que también afectarán a otros sectores, como las tres mayores corporaciones de fertilizantes, que aumentarán sus beneficios un 23 % en comparación con las estimaciones anteriores a la guerra.

"La riqueza de los 'milmillonarios' de la energía, Oxfam Intermon Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí "La riqueza de los 'milmillonarios' de la energía, Oxfam Intermon

El director ejecutivo de Oxfam Internacional, Amitabh Behar, denunció el contraste entre esos beneficios y las consecuencias, en términos de vidas humanas y de costes económicos, del conflicto, un "sistema brutal que redistribuye la riqueza hacia arriba".

"De los trabajadores a los accionistas, de los más pobres a los más ricos, de quienes tienen menos poder a quienes ya tienen demasiado. Mientras las familias se saltan comidas y los gobiernos recortan la ayuda humanitaria vital, asistimos a una grotesca bonanza para los multimillonarios", indicó.

Oxfam denunció, al tiempo, la respuesta que los países desarrollados están dando a esta nueva crisis, diferente a la que siguió a la pandemia de la covid o a la invasión rusa de Ucrania, cuando se suspendió el pago de la deuda a los países más desarrollados y el FMI otorgó créditos de urgencia.

"Inmensa influencia" en acción



Apeló a Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón a "utilizar su inmensa influencia financiera y diplomática que están optando por no ejercer" frente a las "acciones destructivas" de Washington.

"Entre 2024 y 2025, el G7 adoptó la mayor reducción de la ayuda oficial al desarrollo de su historia, recortando la ayuda a los países más pobres del mundo en 48.000 millones de dólares", indicó la organización, que consideró "catastrófico" el coste humano de esas políticas.

Oxfam acusó a la presidencia francesa del G7 de hacer concesiones a Estados Unidos para asegurarse la asistencia de su presidente, Donald Trump, como "excluir de los debates temas como el colapso climático, la creciente desigualdad y la necesidad de respuestas coordinadas ante las crisis globales superpuestas" o términos como 'género' o 'clima'.

"En lugar de defender la gobernanza colectiva, el presidente francés, Emmanuel Macron, y sus homólogos están facilitando su destrucción. Esto tendrá consecuencias que se medirán en vidas humanas", señaló Behar.