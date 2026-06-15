Esto es lo que ocurrirá con el estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz que incluye la apertura del estrecho de Ormuz. El memorando se firmará el 19 de junio en Suiza, según ha asegurado Pakistán, mediador de las negociaciones.

Tras más de cien días de guerra y una crisis energética, ahora la situación parece cerca de estabilizarse. Sin embargo, existen todavía algunas incógnitas al respecto, especialmente las que están relacionadas con la reapertura de Ormuz.

Desde que comenzó el conflicto, más de 2.500 buques han quedado varados y miles de personas permanecen atrapadas en los barcos. El precio del barril de petróleo llegó a rozar los 130 dólares a finales de abril, su precio más elevado en los últimos 4 años. Esto provocó que aumentase el miedo a una gran crisis inflacionaria.

Pero ¿el acuerdo de paz soluciona por completo el bloqueo de Ormuz? ¿Los precios volverán a una cierta normalidad? De momento, existen más dudas que certezas. Es necesario acudir a la única información confirmada para intuir qué puede suceder en los próximos días.

Cae el precio del petróleo

Lo primero que se debe subrayar es la bajada del precio del petróleo. El coste del barril de Brent ha caído un 5%. Ahora se encuentra alrededor de los 80 dólares. La semana pasada ya había empezado a caer el precio, debido a los rumores de un posible acuerdo de paz.

Lo previsible es que los precios continúen bajando. A comienzos de año el barril se situaba alrededor de los 60 dólares. Esto puede servir de referencia para saber lo que va a ocurrir próximamente. Una vez las reservas se llenen, el coste podría volver a una cifra similar.

El precio de la gasolina, por lo tanto, también bajará. Y se alejará el fantasma de una crisis que afecte a la aviación. La Unión Europea había estudiado medidas como obligar a los países a compartir sus reservas. Esto podría haber afectado de manera preocupante al sector turístico.

Cuándo se abrirá el estrecho y en qué condiciones

"¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", así ha anunciado Donald Trump la reapertura del estrecho, aunque no se llevará a cabo hasta que se firme el acuerdo. Es decir, los barcos empezarán a circular a partir del 19 de junio.

En Ormuz se transporta hasta una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Es una ruta esencial, de aquí sale el crudo desde países como Arabia Saudí, Irak o Emiratos Árabes Unidos.

Esto no significa que los precios de la gasolina se vayan a reducir inmediatamente, ya que siempre existe un desfase temporal respecto al coste del barril.

Las condiciones del acuerdo no están del todo claras aún. Irán lleva semanas exigiendo imponer peajes en caso de que se produjese la reapertura, aunque Estados Unidos ha asegurado que la ruta estará libre de tasas.

Compromisos de Estados Unidos e Irán

La reapertura de Ormuz implica ciertos compromisos por parte de Estados Unidos y de Irán.

Uno de los principales puntos de la negociación es el fin del bloqueo naval estadounidense, según avanza la agencia Reuters. Además, EEEU acepta liberar 25.000 millones de dólares en activos iraníes que permanecían congelados.

Irán, por su parte, se compromete a no producir armas nucleares. Aunque las conversaciones sobre el programa nuclear iraní se extenderán durante los próximos dos meses. Un funcionario de EEUU ha afirmado a Reuters que el acuerdo supone el desmantelamiento de las reservas de uranio enriquecido.

Por último, Irán también habría renunciado a ejercer el control del tráfico marítimo en Ormuz. Todos estos detalles no se confirmarán por completo hasta la firma del acuerdo.