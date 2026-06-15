Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La visita de Zendaya y Tom Holland a Madrid: de un pequeño restaurante en La Latina a animar a la selección española
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

La visita de Zendaya y Tom Holland a Madrid: de un pequeño restaurante en La Latina a animar a la selección española

La pareja se encuentra en la capital, donde acudirán este martes a 'El Hormiguero' (Antena 3).

Marina Prats
Marina Prats
Zendaya y Tom Holland en una imagen de octubre de 2024.
Zendaya y Tom Holland en una imagen de octubre de 2024.GC Images

La semana pasada, Pablo Motos daba la exclusiva: Tom Holland y Zendaya estarían este martes en El Hormiguero (Antena 3). Lo harán para promocionar la nueva entrega de la saga SpidermanSpider-Man: Brand New Day, que se estrenará en España el próximo 29 de julio.

Más allá de la promoción de la cinta, la noticia llegó como un auténtico bombazo al ser la primera entrevista de la pareja que darán juntos tras su boda secreta a principios de año y que saltó a las noticias después de que la actriz mostrase su alianza el pasado mes de marzo. 

La pareja se encuentra desde este fin de semana en Madrid e incluso se han fotografiado con los trabajadores de un pequeño restaurante del barrio de La Latina por el que pasaron este domingo. 

Pero la entrevista con Motos no es el único plan que tiene la que es una de las parejas del momento en Hollywood, Holland estará este lunes inaugurando la fan zone de la selección española de fútbol en la Plaza de Colón antes de que La Roja juegue su primer partido del Mundial 2026 contra Cabo Verde.

Por el momento, no se ha confirmado que la actriz protagonista de Euphoria, la reciente comedia negra junto a Robert Pattinson The Drama o la saga Dune vaya a acompañar a Holland durante el acto en la céntrica plaza madrileña, pero son muchos los que teorizan con que la actriz también estará presente.

Además de compartir esta nueva entrega de Spiderman, protagonizada por Tom Holland y en la que Zendaya encarnará de nuevo a MJ, la pareja también compartirá reparto en La Odisea, la adaptación del clásico de Homero de Christopher Nolan que se estrenará el próximo 17 de julio. En ella, Zendaya dará vida a la diosa griega Atenea y Holland encarnará a Telémaco el hijo de Ulises y Penélope que espera junto a su madre el regreso de su padre a Ítaca. 

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga (UMA) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, ha colaborado con diversas webs culturales y ha trabajado como coordinadora de proyecto en la VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. Desde 2017, en la sección de Life (antes Tendencias) de El HuffPost escribe sobre música, cultura y entretenimiento, pero también sobre feminismo y sobre el colectivo LGTBIQ+.

EL HUFFPOST PARA SHEIN
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos