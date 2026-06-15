La visita de Zendaya y Tom Holland a Madrid: de un pequeño restaurante en La Latina a animar a la selección española

La semana pasada, Pablo Motos daba la exclusiva: Tom Holland y Zendaya estarían este martes en El Hormiguero (Antena 3). Lo harán para promocionar la nueva entrega de la saga Spiderman, Spider-Man: Brand New Day, que se estrenará en España el próximo 29 de julio.

Más allá de la promoción de la cinta, la noticia llegó como un auténtico bombazo al ser la primera entrevista de la pareja que darán juntos tras su boda secreta a principios de año y que saltó a las noticias después de que la actriz mostrase su alianza el pasado mes de marzo.

La pareja se encuentra desde este fin de semana en Madrid e incluso se han fotografiado con los trabajadores de un pequeño restaurante del barrio de La Latina por el que pasaron este domingo.

Pero la entrevista con Motos no es el único plan que tiene la que es una de las parejas del momento en Hollywood, Holland estará este lunes inaugurando la fan zone de la selección española de fútbol en la Plaza de Colón antes de que La Roja juegue su primer partido del Mundial 2026 contra Cabo Verde.

Por el momento, no se ha confirmado que la actriz protagonista de Euphoria, la reciente comedia negra junto a Robert Pattinson The Drama o la saga Dune vaya a acompañar a Holland durante el acto en la céntrica plaza madrileña, pero son muchos los que teorizan con que la actriz también estará presente.

Además de compartir esta nueva entrega de Spiderman, protagonizada por Tom Holland y en la que Zendaya encarnará de nuevo a MJ, la pareja también compartirá reparto en La Odisea, la adaptación del clásico de Homero de Christopher Nolan que se estrenará el próximo 17 de julio. En ella, Zendaya dará vida a la diosa griega Atenea y Holland encarnará a Telémaco el hijo de Ulises y Penélope que espera junto a su madre el regreso de su padre a Ítaca.