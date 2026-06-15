Ya es oficial: Trump e Irán anuncian un acuerdo de paz que pone fin a la guerra y reabre el estrecho de Ormuz
Washington y Teherán acuerdan el cese permanente de las hostilidades tras meses de conflicto y negociaciones mediadas por Pakistán. La firma oficial tendrá lugar el 19 de junio en Suiza y permitirá recuperar el tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunciaron este domingo un acuerdo de paz entre Washington y Teherán que pone fin a más de tres meses de conflicto en Oriente Medio y contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario estadounidense explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes. "Autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Que fluya el petróleo!", añadió.