Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ya es oficial: Trump e Irán anuncian un acuerdo de paz que pone fin a la guerra y reabre el estrecho de Ormuz
Global
Global

Ya es oficial: Trump e Irán anuncian un acuerdo de paz que pone fin a la guerra y reabre el estrecho de Ormuz

Washington y Teherán acuerdan el cese permanente de las hostilidades tras meses de conflicto y negociaciones mediadas por Pakistán. La firma oficial tendrá lugar el 19 de junio en Suiza y permitirá recuperar el tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El presidente estadounidense Donald Trump habla con su equipo en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 11 de junio de 2026.
El presidente estadounidense Donald Trump habla con su equipo en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 11 de junio de 2026.Daniel Heuer / Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunciaron este domingo un acuerdo de paz entre Washington y Teherán que pone fin a más de tres meses de conflicto en Oriente Medio y contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario estadounidense explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes. "Autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Que fluya el petróleo!", añadió.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos