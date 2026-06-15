Leire Díez asegura que nunca se reunió con Sánchez y se pronuncia sobre el "P. S." de su libreta

Desde las siglas 'P. S.' del cuaderno, pasando por si hubo relación personal con el presidente del Gobierno, a las cabezas de ganado en su localidad de Cantabria. La exmilitante socialista Leire Díez ha concedido una breve entrevista telefónica a Colpisa, una conversación cuyo contenido publica este lunes La Voz de Galicia. En esta se pronuncia sobre las principales cuestiones que marcan la actualidad política, desde que la pasada semana se levantase parcialmente el secreto de sumario del caso.

Cabe recordar que desde entonces, trascendió que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Leire Díez y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán lideraban una supuesta trama cuya actividad tenía como objetivo entorpecer causas judiciales que comprometían al Gobierno y al PSOE y que esta se habría desarrollado "bajo el soporte" del partido. También afloraron reuniones en la Dirección General del instituto armado con su máxima responsable, Mercedes González, que previamente se habían negado.

En la entrevista publicada hoy, Díez apuntala la afirmación realizada por el propio Pedro Sánchez la pasada semana, en la que negó haber conocido a la exmilitante y en la que también aseguró que "nunca he conocido ni se me ha informado sobre las andanzas". La popularmente conocida como la 'fontanera' del PSOE ha defendido su inocencia tras una primera pregunta a bocajarro en la que le han inquirido por si tiene miedo de ir a prisión. "Lo que tengo absolutamente claro es que nada es delito, ¿vale?", ha respondido, deslizando que aún maneja información de importancia, más allá de lo intervenido por la UCO.

Díez asegura que "siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo" y habla del 'P.S.': "No soy tan tonta"

"Sé mucho más de lo que aparece en las agendas que se han podido llevar. Yo sé muchísimo más", ha esgrimido, para ahondar en que "[yo] siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo", adelantando que "todo esto es una guerra mucho más profunda de lo que parece". Díez no se ha quedado ahí y ha hablado también sobre Pedro Sánchez y cuál cree que es el escenario que afronta actualmente en medio del terremoto político.

"El problema que tiene Pedro Sánchez es que, por lo que me han dicho, tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada", ha comentado la exmilitante, para, a renglón seguido, dejar claro que es algo que sabe por otras personas: "Yo no lo sé porque es cierto que nunca he estado con él". No obstante, el periodista le ha insistido señalando que "en sus agendas sí aparecen las siglas 'P. S.', una referencia que recuerda mucho a la de 'M. Rajoy'".

Así, Leire Díez ha comenzado a exponer que "de todas la vida, yo siempre llevo un cuaderno encima" y que "le están dando una importancia a las agendas...". Así, la exmilitante socialista ha restado importancia a las notas, describiendo cómo es su rutina de anotaciones. "Vamos a ver, yo igual estoy con el ordenador, veo una cosa que me mola o que hilo con otra que no tiene nada que ver, y lo apunto", ha indicado, poniendo el foco en que "el problema de todo esto, y yo soy muy consciente de ello, es que me están utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez" y que "no soy tan tonta como para pensar que es que yo soy...".

Leire niega conocer al presidente: "Sánchez tiene muchas virtudes, pero también un defecto"

La anterior respuesta se cortó ahí. Inmediatamente se le planteó a Díez si, entonces, nunca había mantenido reunión alguna con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Ella ha sido tajante: "En mi vida he estado con él". La exmilitante socialista sí reconoce que "en la Moncloa estuve una vez, en un acto de [el Ministerio de] Igualdad cuando Carmen Calvo era ministra". Tras esa aclaración, Díez ha retomado su exposición sobre la situación que cree que atraviesa el líder del Ejecutivo: "Pero si por tener mal carácter no le vas a decir lo que piensas, pues poca lealtad tienes entonces".

"A estas alturas, desconozco si [Pedro Sánchez] tiene algún conejo en la chistera o no Leire Díez

Tras lamentar ese dibujo de la situación, ha pasado a indicar que "Sánchez tiene muchas virtudes, pero también un defecto: se rodea de gente que no es capaz de decirle las cosas". A juicio de Díez, "cuando llegas a determinados niveles, no decir es lo mismo que... no sé". Sin terminar la frase anterior, ha deslizado que no tiene claro si le queda algún golpe de efecto guardado o una suerte de esos 'ases en la manga' que caracterizan al mandatario: "A estas alturas, desconozco si tiene algún conejo en la chistera o no. Pero se han equivocado en esta estrategia absolutamente y absurdamente".

¿Con quién se equivocaron?, ¿con ella? Díez concreta que "no, en todo esto, me refiero" y activa el "modo periodista" para lanzar una pregunta al aire. "¿Dónde está la investigación patrimonial de Santos Cerdán que lleva un año para salir? Cinco millones no se pueden guardar en cualquier ladrillo".

El deseo de Leire pasa por "recuperar mi vida" y "estar con mis cabras de Vega de Pas"

Preguntada sobre si tiene miedo a que acabe produciéndose una denuncia por parte del propio PSOE, Díez ha preferido no contestar. "En ese asunto me va a perdonar que sea prudente. Prefiero no comentarlo". En esa línea, también ha dejado claro qué es lo que ella desea, una cuestión que sintetiza afirmando que "yo lo que quiero es recuperar mi vida, que me dejen en paz y estar con mi cabras en Vega de Pas", ya que "yo no he cambiado de vida en ningún momento, soy de muy pocos amigos y no he necesitado nunca tenerlos a puñados para sentirme bien".

Además, Leire Díez deja claro que no solo ha mantenido su vida social en los mismos términos. También defiende que sigue igual en términos económicos. "Afortunadamente, puedo mostrar mis nóminas y se puede comprobar que no he cambiado de vida", ha prometido, insistiendo en que "todo el que me conoce sabe que sigo con mis cabras en Vega de Pas".