La UCO acredita que Santos Cerdán autorizó seis viajes a Leire Díez con recursos del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado en un nuevo informe que el PSOE sufragó hasta seis viajes —la mayoría de ida y vuelta— a la exmilitante Leire Díez entre abril y agosto de 2024, el último para reunirse con el excomisario José Manuel Villarejo, a quien habría intentado ofrecer un pacto a cambio de información. Resuena así el pistoletazo de salida para una de las semanas más complicadas para la formación del puño y la rosa desde que entró en Moncloa.

Los investigadores han entregado un nuevo informe a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El HuffPost este lunes, en el que señalan que fue el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán quien "habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado" por Díez "se tuviese por autorizado".

El informe, de 107 páginas, expone, entre otros asuntos, los "nuevos hallazgos" relativos a "los viajes sufragados por la estructura del PSOE" y los pagos efectuados a despachos de abogados y terceras personas, tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE, el pasado 27 de mayo, y la incautación de documentación del partido.

La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz apunta a una presunta trama financiada por el PSOE para intentar desestabilizar causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno, y sitúa a Cerdán en un "papel directivo" y a Díez en una "labor de dirección ejecutiva".

La UCO además ha comprobado que Leire Díez daba cuentas de sus acciones al exsecretario de Organización socialista. El informe resalta a través de un gráfico los pagos a Leire a través de Oliver Ismael. En una transacción, el PSOE habría depositado más de 27.000 euros al Estudio Jurídico Oliver y, de ahí, se habrían traspasado a la exmilitante.

El informe de la Guardia Civil señala también que en la documentación intervenida de Cerdán en la sede socialista de Ferraz se encontró el documento incumplimientos elaborado por Díez. "El hecho de que este documento, cuya autoría correspondería a Leire Díez, se encontrase en poder de SANTOS, pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de Leire, considerándose relevante que en este documento se haga alusión a muchas de las líneas de actuación desarrolladas", resalta el texto.

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