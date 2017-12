La curiosa forma de enterarnos de que Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar soltero

Miguel Ángel Silvestre y Albania Sofía Sagarra ya no están juntos. Así lo ha anunciado la actriz en su recién estrenado canal de YouTube. A pesar de la ruptura, parece que la pareja ha acabado de forma amistosa, ya que Sagarra ha elogiado al intérprete y le ha deseado lo mejor en su vídeo.

La actriz, de 24 años, ha estrenado su canal con un vídeo sobre maquillaje en el que aparece con una amiga de Estados Unidos y dos cachorros, ejemplo de su amor por los animales. Antes de comenzar con los diversos retos de belleza, Sagarra da paso a la sección Relationship Update (Actualización sentimental), en la que anuncia su ruptura. "Ahora que estoy en Miami y da la sensación de que lo estoy pasando muy bien, quería aclarar que Miguel Ángel Silvestre y yo no estamos juntos", sentencia. "Ha sido un gran amigo, un maestro, cuando estábamos juntos tuvimos una relación muy bonita pero ahora mismo los dos estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes", añade Sagarra, quien no ha confesado la razón de la ruptura.

"No ha pasado nada, pero quería aclarar la situación", resalta en el vídeo de su canal, donde sólo cuenta con 86 suscriptores. Sagarra se deshace además en elogios para el protagonista de Velvet, con el que asegura tener muy buena relación. "Él me inspiró a ser mejor actriz, mejor artista, mejor persona, por eso le estoy eternamente agradecida. No le guardo ningún rencor, somos amigos, él es amigo de mis padres, de mi familia entera, y lo quiero muchísimo [...] Le deseo lo mejor".

La pareja comenzó su relación la pasada primavera y desde entonces no han escondido su amor, publicando numerosas fotografías y vídeos en Instagram.

Reina y rey del supermercado. 2 am Queen and king of the supermarket. 💃🕺⚡ @albaniasofia Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 9:29 PDT

Miguel Ángel Silvestre aún no se ha pronunciado sobre la ruptura. El actor visitó España hace unas semanas y entonces tampoco habló sobre su relación con Albania Sofía Sagarra. Se limitó a resaltar la buena relación que tenía con su familia.