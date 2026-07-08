El juez Joaquim Bosch explica por qué la amenaza de Trump a España no se cumplirá: "En el fondo jurídicamente no es tan sencillo"

Donald Trump vuelve a las andadas contra España. Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara (Turquía), el presidente de los EEUU ha opinado que el país es una "causa perdida" y un aliado "terrible" en la OTAN. Además, ha reiterado la amenaza de romper cualquier relación comercial.

Con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, a los lados, ha expresado que España ni participa ni paga respecto al aumento del gasto en defensa del 5% del PIB: "Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas".

"Son hostiles y ya veremos cómo de hostiles son cuando llamen y nos digan: Por favor, señor, queremos comerciar con ustedes. Van a dejar de hacerlo. No quiero comerciar con ellos", ha añadido.

"No es la primera vez..."

En el programa vespertino de RTVE Malas Lenguas, siempre al pie de la actualidad, ha intervenido el magistrado Joaquim Bosch, que explica por qué esta repetida amenaza de Trump no se va a llevar a cabo: "No es la primera vez que Trump lanza amenazas de este tipo y no las ha podido llevar a la práctica, especialmente por razones jurídicas".

"Hay una serie de pactos y acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea y también reglas internas de la propia UE que imposibilitan que EEUU pueda segmentar o sancionar a países puntuales de la UE", ha explicado el juez.

Además, la Unión Europea negocia sus acuerdos comerciales "como un bloque conjunto": "Es la Comisión Europea la responsable de realizar este tipo de gestiones y, por tanto, es imposible que pueda castigar o practicar aranceles a uno solo de los países".

Indirectamente, sí podría

Si quisiera hacerlo indirectamente, Bosch comenta que sí sería posible. "Por ejemplo, poner aranceles a productos europeos que sean especialmente españoles, es decir, en los que España tenga una mayor presencia".

Ha señalado una sentencia "muy importante" del Tribunal Supremo estadounidense que limitó "de una manera muy considerable" la capacidad de Trump para imponer los aranceles que llevó a cabo en su primer mandato.

"Si esto no se ha llevado a la práctica, en el fondo es porque jurídicamente no es tan sencillo", ha concluido.

España, tranquilísima

Pedro Sánchez ha contado en una comparecencia ante los medios de comunicación que ha tenido una charla de estilo informal y privada con Trump: "He tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad".

El Gobierno de España asume las declaraciones con Trump con "calma y paciencia": "Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre EEUU y España son relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas".