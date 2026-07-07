La orquesta Nueva Línea anuncia la salida de sus cantantes en plena gira y en medio del éxito de su colaboración con Quevedo

"Queremos informar a nuestro público que, debido a diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo, Nueva Línea inicia una nueva etapa con un cambio en su formación vocal". Así arranca el comunicado con el que la orquesta Nueva Línea, en plena gira y con 18 conciertos que dar solo en este mes de julio, anuncia su inesperado cambio.

Recordemos que hace ahora un año esta formación musical de Tenerife se hizo viral gracias a sus versiones y coreografías de canciones como Un beso o Una noche de copas. Y aunque la orquesta estaba integrada por nueve personas, eran sus cantantes, Sofía, Raquel, Mayte y Alicia, las que se habían hecho más populares. Pues, aunque no queda claro en ese comunicado, parece que han sido ellas, las cuatro, las que han decidido separar los caminos de la formación en la que se han hecho famosas.

Un año que ha llegado a su máxima expresión con la colaboración con el cantante Quevedo en Al golpito, de la que precisamente horas después se ha estrenado el videoclip en el que aparecen las cuatro cantantes.

Sofía, Raquel, Mayte y Alicia aún no se han pronunciado, pero sí que han dado un paso en sus redes sociales. Han borrado todas las publicaciones de sus cuenta personales y han colocado en su foto de perfil la misma imagen en negro, solo que con números diferentes: Mayte es 999, Raquel es 777, Sofía es 222 y Alicia es 888. Un movimiento ha sido interpretado como el preludio del anuncio de su propio proyecto musical.

Cuenta de Instsgram de Sofía, una de las ahora excantantes de Nueva Línea. INSTAGRAM

"El resto de la formación continúa unido y plenamente comprometido con el proyecto. Ya se está trabajando con ilusión para seguir ofreciendo el espectáculo y la calidad que siempre han caracterizado a Nueva Línea. Iremos informando de los cambios en agenda que pueda haber", adelantaba la formación en ese comunicado donde dejaban claro que seguirán cumpliendo con sus compromisos.