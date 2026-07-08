Trump dice que España es una "causa perdida" y pide de nuevo cortar el comercio bilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este miércoles contra España por negarse a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB. En la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara (Turquía), el líder norteamericano considera a nuestro país como una "causa perdida" y ha amenazado de nuevo con romper toda relación comercial entre ambos países.

"Son hostiles y ya veremos cómo de hostiles son cuando llamen y nos digan: "Por favor, por favor, señor... Queremos comerciar con ustedes. Van a dejar de hacerlo. No quiero comerciar con ellos", ha dicho en presencia del jefe de la OTAN, Mark Rutte.

No es la primera vez, sin embargo, que Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España o incluso con un embargo. Dos opciones imposibles en la práctica puesto que España es un miembro de la UE y tendría que negociarlo en bloque.