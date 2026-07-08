Rufián ve las palabras de Feijóo sobre el absentismo laboral y pone de manifiesto "lo que debería preocupar realmente a la izquierda"

Alberto Núñez Feijóo se ha metido él solo en un problema con un gran número de españoles por sus palabras sobre el absentismo laboral. El líder del PP y aspirante a presidente del Gobierno dijo este martes durante un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos que esto era "un cáncer".

El jefe de la oposición sostuvo que España gasta 30.000 millones de euros al año por el hecho de que 1,16 millones personas no acuden a sus puestos de trabajo cada día afectando directamente al funcionamiento del sistema económico nacional y al tejido empresarial. Fue ahí donde usó la palabra "cáncer".

"El hecho de que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar", afirmó Feijóo.

El líder del PP se preguntó que qué pasa con datos con un absentismo como este e hizo esta explicación: "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va, ¿qué quieres que les diga?".

El papel de la izquierda

También relacionó el absentismo por bajas con el fraude, poniendo el foco en los sanitarios: "Todo lo que supere el 4 o el 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude y creo que ese asunto debemos retomarlos con las Comunidades autónomas, el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos y si llegamos a un acuerdo fantástico y si no qué le vamos a hacer".

Sobre estas palabras ha reflexionado en X el diputado Gabriel Rufián, que ha dicho que la izquierda debería tomar nota y reflexionar sobre esto: "El problema no es el discurso contra la clase trabajadora de Feijóo, el problema es la cantidad de clase trabajadora que votará a Feijóo gracias a ese discurso".

"Y lo que debería preocupar realmente a la izquierda. Es decir: ¿Qué hacemos mal para que esto pase?", se ha preguntado Rufián.