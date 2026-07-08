Jon Sistiaga tiene muy claro lo que piensa sobre los que alimentan "el espantajo de ETA": "Es una locura que no tiene ni pies ni cabeza"

El periodista Jon Sistiaga presenta está detrás del documental Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, el documental que analiza el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua (Vizcaya) a manos de ETA en julio de 1997.

Con motivo de su estreno este viernes 10 de julio, Sistiaga ha concedido una entrevista a Europa Press donde ha dejado unas declaraciones muy reseñables. El periodista vasco ha recordado que "ETA ya no existe".

Este documental llega en un momento de extrema polarización política y de envilecimiento de la política en el Parlamento", afirma Sistiaga, que dirige esta producción junto a Juanjo López.

Ambos destacan que Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo pretende poner en valor "una forma de entender el periodismo neutral" que no es "extremista ni polarizada" para recordar un momento que hizo que "este país se uniera por una sola causa": "Tratar de que ese chaval no muriera".

"La democracia costó un huevo"

El propio Jon Sistiaga estuvo muy cerca del lugar donde asesinaron al concejal del PP, pues cubría la información desde el terreno. Al hilo de esto, insiste en que la banda terrorista "desapareció hace 15 años".

"ETA se rindió hace 15 años. Fue derrotada policial y socialmente hace 15 años y se disolvió hace ocho. Seguir alimentando el espantajo de la existencia de ETA a estas alturas demuestra falta de ética por parte de muchos políticos", asegura Sistiaga.

Sistiaga insiste en que "ETA no existe" y señala que es "una falta de respeto" utilizar el nombre de la banda terrorista para atraer votantes: "Sobre todo cuando en muchos de los casos lo han sufrido sus propios compañeros, de un lado y de otro. Es una locura que no tiene ni pies ni cabeza".

Ambos directores del documental coinciden en que Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo "hace un alegato para toda esa gente joven a la que esperamos llegar a través de Netflix para señalar que... a ver, que la democracia costó un huevo, ¿eh?".

"En este país hubo muertos, asesinos y un montón de atentados antes de tener esta democracia estable que tenemos ahora", añaden. El objetivo del documental, aseguran, es que pueda llegar en un futuro a proyectarse en colegios e institutos, y "ver lo que fue el terrorismo en España y ETA".