Trump pregunta a Zelenski si iría a Moscú y este se la devuelve: "Es difícil, hay muchos drones ucranianos allí"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, se han reunido este miércoles al margen de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía. Antes de ello, ambos líderes han protagonizado una breve comparecencia ante los medios de comunicación donde, entre otros asuntos, han hablado de una posible reunión con el dirigente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, algo que al de Rusia, según ha asegurado Trump, le encantaría.

"Putin dijo: 'Me encantaría reunirnos en Moscú'. Y yo dije... [...] Tengo que ponerme en su posición. No sé si iría a Moscú. Tal vez lo haría. ¿Verdad? Es difícil; ¿tú irías a Moscú?", ha cuestionado el de EEUU al de Ucrania, que no ha tardado en responder para devolvérsela. "Es difícil, hay muchos drones por allí arriba. Eso sería peligroso", ha señalado entre risas de los periodistas presentes en la sala.

Trump confirma que dará licencia a Ucrania para producir misiles Patriot

Antes del encuentro —que ha destacado la buena relación y los halagos que han intercambiado ambos mandatarios a diferencia de otros celebrados anteriormente—, el líder de EEUU ha confirmado que entregará a Ucrania la licencia necesaria para que puedan comenzar a fabricar sistemas Patriot y misiles interceptores, algo que el país venía reclamando desde hace tiempo para poder derribar los misiles balísticos rusos.

"Una de las cosas de las que creo que vamos a hablar hoy, me acaba de decir un pajarito esto, es sobre el hecho de que les daremos el derecho de fabricar Patriots", ha señalado el dirigente de forma previa a su cita. "Les mostraremos cómo hacerlo", ha agregado el estadounidense, quien asegura que aprenderán a hacerlo "muy rápido".