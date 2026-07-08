La UCO da un toque al juez por denegarles acceso a datos tributarios de González Amador: "Dificulta enormemente"

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid.

Toque de atención de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez que instruye la investigación que atañe al empresario Alberto González Amador. Los agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil han remitido un oficio al magistrado Manuel Viejo con la advertencia de que necesitan autorización para acceder a una mayor información sobre la también pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo adelanta la Cadena SER este miércoles en una información en la que recoge la respuesta de la UCO al auto del juez que emitió en junio —después de haber sido solicitado en noviembre— autorizando el acceso a 19 cuentas de González Amador y a otras 90 del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino y de su esposa, Gloria Carrasco.

Desde la UCO han trasladado al magistrado que necesitan la otra información a la que no les dio acceso. Concretamente, los agentes también habían solicitado poder analizar toda la información tributaria de las personas implicadas en la investigación desde 2014, así como los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El término usado ha sido el de que "dificulta enormemente" la elaboración del informe que deben entregar al juez sobre si esas actividades presuntamente delictivas habrían podido ser transformadas o camufladas en otro tipo de operaciones o movimientos.

Una información "indispensable" a la que la Fiscalía también aprueba que se dé acceso

En este sentido, y también según el citado medio, en el oficio remitido por la UCO se expone "de gran relevancia" disponer de dicha información tributaria de "diferentes personas físicas y jurídicas que participarían" en los hechos que se investigan. Concretamente, explican que es "indispensable" disponer simultáneamente de la documentación bancaria y tributaria para llevar a cabo un "análisis de la operativa económica" ya que se trata de informaciones "complementarias" que deben estudiarse "conjuntamente".

Además, esta petición de la UCO también cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, constatado en el recurso de apelación que esta remitió al magistrado a finales de junio instando a la Sala a presionar al juez para conceder el acceso total a la documentación requerida por la Guardia Civil. Lo cierto es que el juez no ha rechazado dar acceso a esta documentación sino que dijo que decidiría más tarde sobre esa parte

Para el ministerio fiscal, esta situación "genera un perjuicio al interés público y a los investigados" porque extiende "innecesariamente" la investigación, hasta llegar al punto contradictorio de que ya se ha confirmado que será autorizada en el futuro. Una investigación, además, que ya cuenta con un historial de alargamientos particular y marcada por la jubilación de la primera juez al cargo, la misma que solicitó dicho informe de la UCO en junio de 2025.

Una cronología marcada por la espera

En octubre de 2025, la magistrada María Inmaculada Iglesias, del juzgado número 19 de Madrid se retiró y el caso cayó en manos de Manuel Viejo. No obstante, según ha podido averiguar la SER con fuentes jurídicas relacionadas con el caso, la UCO no llegó a recibir la petición de que se elaborase el informe sobre González Amador y los otros relacionados con la investigación hasta el pasado noviembre de 2025.

Ya el 19 de diciembre de 2025, la unidad de élite del instituto armado solicitó autorización para acceder a los datos, pero la respuesta tardó en llegar casi medio año, en forma de un auto de cinco páginas que concedía el acceso parcial.