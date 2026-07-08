"Los ponen enfermos y encima les bajan el sueldo": el incremento de bajas laborales que critican Feijóo y Garamendi se sustenta en el deterioro de la salud mental o las listas de espera de Sanidad

"Es un cáncer que no podemos pagar". Con estas palabras ha definido Feijóo el aumento de las bajas laborales en España. El líder popular propone que los convenios colectivos dejen de complementar el salario de los trabajadores en estos períodos. Y no es el único que ha adoptado este discurso. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también catalogado las bajas como un "impuesto encubierto" a las empresas, y ha tachado a los sindicatos de no estar "siendo responsables con este asunto".

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el ala progresista han criticado las declaraciones de Feijóo. "Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", ha respondido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales. Óscar Puente es otro de los que ha cargado contra el líder de la oposición: "Viene con la motosierra. En todo caso me parece un ejercicio de honestidad impropio de él. Para que nadie se llame a engaños", ha advertido el ministro de Transportes.

Los datos sí que indican un incremento de este fenómeno. La prevalencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes fue de 53,7 procesos por cada 1.000 asalariados en 2025, por encima de los registrados en 2024 (51,6 procesos), y muy superior a las que se produjeron en 2012, su punto más bajo en los últimos años (19,1 procesos), según la estadística de la Seguridad Social.

Apoyándose en estos datos, tanto Feijóo como Garamendi hablan de "absentismo", y desde la CEOE se ha llegado incluso a utilizar el término "bajaciones", señalando que muchos trabajadores se acogen a una baja médica por el mero hecho de faltar al trabajo y tener días libres.

Pero, en realidad, el aumento de bajas laborales en España puede explicarse por otros factores como el envejecimiento de la población o el empeoramiento de la salud mental.

Las bajas laborales no aumentan por una sola causa

Aunque Feijóo y Garamendi dan a entender que las bajas suben porque la mayoría de convenios complementan el sueldo, desde los sindicatos tachan este motivo como falso.

"Los complementos en los convenios colectivos no se han modificado apenas en los últimos años, la causa del incremento no puede ser una condición que lleva inmóvil y viviendo con nosotros durante décadas", detalla a El HuffPost la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruíz Martínez.

Durante los tres primeros días de baja no existe prestación. Entre el cuarto día y hasta el 20, el trabajador cobra el 60% de la base reguladora de su sueldo. A partir del día 21, asciende al 75%. Sólo se cobra el 75% desde el primer día si la causa de la baja es por accidente laboral o enfermedad profesional.

Sin embargo, hay convenios que sí aseguran el 100% del salario para el trabajador. En estos casos la Seguridad Social abona entre un 60% o 75% y la empresa añade el resto. Son convenios frecuentes en sectores industriales, banca o seguros. Y son los que están en la diana del PP y la patronal, pues los consideran un incentivo para que el trabajador se acoja a una baja.

Pero desde UGT destacan otros motivos para explicar el incremento de las bajas. "Tendrá que ver con las condiciones laborales, con la falta de desconexión, con las cargas de trabajo, con el estrés que sufren sus trabajadores", enumera Ruíz Martínez, que también subraya la degradación de la sanidad pública: "Y Feijóo no va a reforzarla ni a reducir las listas de espera, solo habla de hacer más daño a las personas que están enfermas", critica.

La mayoría de estudios que analizan este fenómeno recogen varias causas. Por ejemplo, el Consejo General de Economistas entiende que existe "una combinación de factores normativos, demográficos, organizativos y médicos". Así lo asegura en su informe Absentismo laboral en España (2019-2025), en el que recoge motivos como el envejecimiento de la población, la mayor proporción de trabajadores en edad avanzada, el estrés y el agotamiento laboral (burnout). Y no niegan la influencia de los complementos salariales de los convenios.

En cualquier caso, Ruíz Martínez hace hincapié los factores que afectan directamente a la salud de los trabajadores: "Es doblemente grave porque los ponen enfermos y encima les bajan el sueldo; es inasumible, un enfoque erróneo hacia la recuperación de la salud".

Cuando la productividad está por encima de ti

Resulta llamativo el incremento de bajas relacionadas con la salud mental. Entre 2018 y 2024 han subido casi un 490%, según los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). En este momento es la segunda causa de incapacidad temporal en España.

Además, los diagnósticos de estrés grave han subido un 230% y los de ansiedad un 120% en este mismo período.

Que la salud mental haya dejado de ser un tabú ha influido en estos números. Pero no hay que dejar pasar otra cuestión de peso: el trabajo también deteriora lo que sentimos y pensamos.

"Se está dando un desajuste muy importante entre las necesidades que tenemos como personas y la forma en la que trabajamos", expone Montse Escobar, psicóloga humanista en Monarka Clinic, a El HuffPost.

El exceso de horas extra, la inestabilidad laboral o la falta de perspectivas son aspectos que acaban dañando la salud mental. Escobar apunta a que "la alta productividad se ha puesto por encima del valor personal".

Cuando el malestar es demasiado grande, el cuerpo no puede silenciar los síntomas y acaban apareciendo en forma de ansiedad. "La baja laboral es el límite porque el cuerpo ya no puede más", matiza esta psicóloga, que anima a escuchar a las nuevas generaciones porque "expresan mejor el malestar y nos animan a los demás a hacerlo".

Le medida de Feijóo puede provocar bajas de mayor duración

Si la intención del PP y la patronal es reducir las bajas laborales empeorando los convenios colectivos, podrían acabar provocando el efecto contrario.

"Alguna persona que no pueda permitirse la merma salarial irá al puesto de trabajo, pero esta persona va a empeorar su salud y desembocara en una baja de mayor duración", avisa la secretaria de Salud Laboral de UGT. Aún así, Ruíz Martínez mantiene que las bajas no se van a reducir por el hecho de cobrar menos, ya que "en los convenios sin complemento salarial las bajas médicas son incluso superiores".

Además, cree que si Feijóo pone en marcha esta medida sin contar con los sindicatos sería "un ataque directo contra el diálogo social", y apela a que el Gobierno "no toque los convenios, porque es un acuerdo entre patronal y sindicatos".

"Si esta amenaza llega a cumplirse, no traerá más que precariedad y una merma de la salud ya dañada de las personas trabajadoras", resume Patricia Ruíz Martínez.