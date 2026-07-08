Sánchez revela lo que le ha dicho Trump en privado después de que el presidente de EEUU criticase a España: "Todo ha sido amabilidad y buenas palabras"

Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios de comunicación desde Ankara, en Turquía, donde se celebra la cumbre de la OTAN en la que el presidente Donald Trump ha vuelto a cargar contra España por su gasto en defensa.

"Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. Son hostiles y ya veremos cómo de hostiles son cuando llamen y nos digan: 'Por favor, por favor, señor... Queremos comerciar con ustedes'. Van a dejar de hacerlo. No quiero comerciar con ellos", ha afirmado en presencia del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que no ha dicho nada para defender a España.

Ha dicho también el presidente de Estados Unidos que España es una "causa perdida", "un aliado terrible en la OTAN", algo que no es la primera vez que dice.

En su comparecencia ante los medios, Sánchez ha afirmado que ha mantenido una charla informal y en privado con Donald Trump en la que no ha notado ningún tipo de tirantez ni de mal rollo.

"He tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Por tanto, bueno, ha sido una charla informal, coloquial. En la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad", ha afirmado el presidente español.

Ha confirmado el presidente español que esta charla informal ha tenido lugar después de la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos por lo que ya había criticado a España.

Sobre cómo se ha tomado el Gobierno estas palabras de Trump ha revelado que "con calma y con paciencia" y dentro de "una cierta normalidad": "Al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones lo que ve es que las relaciones entre EEUU y España son relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas".