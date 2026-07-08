Matute reacciona con firmeza a las palabras de Feijóo sobre el absentismo laboral: "Así nadie podrá decir que no se lo esperaba"

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha reaccionado de forma muy tajante al controvertido anuncio que hizo este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos.

El jefe de la oposición sostuvo que España gasta 30.000 millones de euros al año por el hecho de que 1,16 personas no acuden a sus puestos de trabajo cada día afectando directamente al funcionamiento del sistema económico nacional y al tejido empresarial. Incluso definió esto de "cáncer".

"El hecho de que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar", comenzó diciendo.

Feijóo se preguntó que qué pasa con datos con un absentismo como este e hizo esta explicación: "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va, ¿qué quieres que les diga?".

"Todo lo que supere el 4 o el 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude y creo que ese asunto debemos retomarlos con las Comunidades autónomas, el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos y si llegamos a un acuerdo fantástico y si no qué le vamos a hacer", sentenció.

Además, el líder del PP hasta comentó que "en 2018, el número de personas que no acudían a trabajar todos los días era de 450.000 personas" y que esa cifra ha aumentado hasta el 1,6 millones actual.

Matute, a esta propuesta del líder del PP, ha contestado de forma muy dura en su perfil de X: "dejando a un lado de que dudo que distinga el absentismo de una baja médica o del ejercicio de derechos ( conciliación, paternidad o maternidad, etc…) se agradece su sinceridad. Así nadie podrá decir que no se lo esperaba".