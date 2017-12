La periodista de LaSexta Cristina Pardo cargó este martes por la noche contra el líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, quien se adelantó tres minutos a la hora permitida por la Junta Electoral Central para pedir el voto para su partido.

"Como somos más chulos que ninguno, nos daremos el gustazo de inaugurar la campaña y pedir el voto para nuestro partido antes de las 00:00", expresó Albiol.

Un tono que no gustó nada a Pardo, quien reaccionó desde su cuenta de Twitter: "Y así, amigos, es como alguien intenta ganar votos en unas elecciones delicadísimas".

Su crítica reflexión ha recibido numerosos aplausos.

Este @Albiol_XG es muy jefe, a mí me gusta mucho, me río mucho con él. Vive en su propia realidad, dice cosas sin pensar y se le va la pinza cada 2x3.

Si no te lo tomas en serio te ríes mucho, de verdad.#Albioletsloputocrack