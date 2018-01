Amaia ya conquistó a Noemí Galera en el 'Cántame una canción' de Pilar Rubio

Madre mia! Estoy flipandoo!! Y esto @NoemiGaleraN lo sabe? Ay dios mio, esque es mucha casualidad que este noemi de jurado, justo anuncien los castings al lado de Amaia y el ganador este AL LADO DE AMAIA! Yo no digo na y lo digo to... #OTDirecto15E

No hay que pensar tampoco en conspiranoias. En los concursos se tira de gente que tienen en las bases de datos y es normal que aparezcan. Si cumplen pues van pasando fases y si llegan al final pues pasan estas cosas. Yo no conocí a Amaia hasta OT. No la había visto antes