La OCU analiza helados bombón y lo que encuentra es para que entren calores: salva tres en la cata

No pretendemos arruinarle el verano a nadie, ni ninguno de esos momentos de refrescarse con un capricho, pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de hacer público su análisis de helados bombón de chocolate y almendrados y sus conclusiones son un tanto demoledoras.

"Detrás de muchas coberturas crujientes hay productos ultraprocesados de calidad mejorable y un perfil nutricional poco recomendable", señala. En los helados 'con palo' que han estudiado se han encontrado con "más grasas de coco y palma que nata, más aromas que vainilla natural y una larga lista de aditivos".

En concreto, ha comparado 24 helados bombón que se pueden encontrar en supermercados: 12 de nata con cobertura de chocolate negro y 12 de vainilla con cobertura de chocolate con leche y almendras.

Según la OCU, la receta tradicional es a base de grasas lácteas, manteca de cacao, huevo y azúcar, pero a día de hoy entre los ingredientes de estos ultraprocesados se encuentran algunos de baja calidad o incluso no recomendables, como ciertos aditivos. De ahí que algunos en vez de presentarse como "helado de nata" o "helado de vainilla", lo hacen como "helado sabor nata" o "helado sabor vainilla".

A la organización le ha llamado la atención "la escasez o incluso la falta de grasas lácteas, es decir, de mantequilla o nata", algo que asocian con una estrategia para abaratar costes "hasta el punto de que todos los helados analizados incluyen mayoritariamente otras grasas vegetales de coco, palma o girasol con sabores que poco tienen que ver con el esperado en un helado. Y que también sirven para sustituir a la manteca de cacao".

Lo mismo ocurre con el azúcar, puesto que "todos recurren a mezclas" de este ingrediente con jarabes de glucosa y fructosa.

Hasta ocho aditivos en un helado

En cuanto a los aditivos, la organización de consumidores ha llegado a encontrar hasta ocho por helado: "Unos se usan de forma justificada, como los conservantes y antioxidantes, pero otros enmascaran la falta de ingredientes de calidad, como los emulsionantes para compensar la falta de yema de huevo, los estabilizantes para dar cuerpo a mezclas pobres, los colorantes y aromas para simular la presencia de vainilla o huevo...".

Avisa acerca del uso de algunos no recomendables según la OCU y otras organizaciones europeas, como el E-442, el E-476 y E-471. Este último lo han detectado en el 100% de los helados analizados.

Los mejores y peores en la degustación

Cabe resaltar que los resultados en la prueba de degustación, realizada, con un panel de expertos pasteleros, fueron pobres en uno de cada dos helados.

Entre los mejores, la OCU ha destacado Carrefour Extra black y El Corte Inglés para el bombón de chocolate negro y Magnum Collection Frac para el almendrado, aunque resaltan que en este último caso su precio dobla el de las marcas blancas.

Entre los peores de la cata incluye los de Alipende (Ahorramás), Alteza (Froiz) y La Sirena.