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Los nuevos drones ucranianos de medio alcance convierten en 'zona de matanza' lo que Rusia consideraba retaguardia segura del frente
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Los nuevos drones ucranianos de medio alcance convierten en 'zona de matanza' lo que Rusia consideraba retaguardia segura del frente

Kiev está desplegando una nueva generación de drones capaces de atacar objetivos situados entre 20 y 300 kilómetros de la línea de combate, obligando a Moscú a replantear su logística y la ubicación de sus centros de mando.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Ucrania ha recuperado iniciativa con inventiva y drones lanzamisiles que hasta hace poco parecían de ciencia ficción.Getty Images

La guerra de Ucrania lleva más de cuatro años redefiniendo el papel de los drones en el campo de batalla. Primero fueron los pequeños aparatos FPV que cambiaron la forma de combatir en las trincheras. Después llegaron los ataques de largo alcance contra aeródromos, refinerías e infraestructuras militares en el interior de Rusia.

Ahora, Ucrania ha abierto un nuevo frente. Y lo ha hecho en una franja del campo de batalla que hasta hace poco Moscú consideraba relativamente segura.

Según responsables militares ucranianos, las fuerzas de Kiev están utilizando una nueva generación de drones de ala fija capaces de atacar objetivos situados entre unos 20 y 300 kilómetros de la línea del frente, un rango que hasta ahora había quedado en gran medida fuera del foco de las operaciones.

La nueva guerra por la "zona intermedia"

Taras Berezovets, responsable de cooperación militar de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, explicó esta semana durante una cumbre sobre drones celebrada en Letonia que la lucha se ha desplazado hacia una nueva distancia estratégica.

"Ahora estamos luchando por la zona intermedia", afirmó.

Esa franja, especialmente entre los 50 y los 150 kilómetros de profundidad, es donde Rusia había instalado buena parte de sus almacenes, centros logísticos, vehículos de suministro y puestos de mando convencida de que estaban fuera del alcance de la mayoría de los ataques ucranianos.

Esa percepción está cambiando rápidamente.

Una retaguardia que deja de ser segura

El responsable militar ucraniano aseguró que esta nueva capacidad está teniendo un doble efecto. Por un lado, permite golpear infraestructuras clave para sostener las operaciones rusas en el frente.

Por otro, introduce un factor psicológico importante. "El área que consideraban segura ahora es una nueva zona de matanza", explicó Berezovets.

La consecuencia inmediata es que Rusia se ve obligada a desplazar más atrás sus centros logísticos y sus depósitos de suministros, aumentando las distancias y complicando el abastecimiento de las tropas desplegadas en primera línea.

Un problema creciente para Moscú

La guerra moderna depende enormemente de la logística. Munición, combustible, repuestos, vehículos y sistemas de comunicación necesitan llegar constantemente a las unidades desplegadas sobre el terreno.

Cuando esas rutas se vuelven vulnerables, el impacto puede ser tan importante como la destrucción directa de objetivos militares. Los nuevos drones ucranianos parecen estar diseñados precisamente para explotar esa debilidad.

Al atacar almacenes, centros de transporte, convoyes y puestos de mando situados lejos de las trincheras, obligan a Rusia a redistribuir recursos y a dedicar más medios a la protección de zonas que hasta hace poco consideraba fuera de peligro.

La guerra de los drones sigue evolucionando

El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha convertido en el mayor laboratorio militar del mundo para el desarrollo de sistemas no tripulados.

Cada nueva innovación genera una respuesta del adversario y obliga a modificar tácticas que apenas unos meses antes parecían consolidadas. En este contexto, la aparición de estos drones de medio alcance supone un nuevo desafío para Moscú. No se trata únicamente de destruir objetivos.

Se trata de hacer desaparecer la sensación de seguridad en la retaguardia. Y, según Ucrania, eso ya está empezando a ocurrir.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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