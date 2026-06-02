Alberto González Amador declarará como testigo en la causa que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos

La jueza que investiga al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por un supuesto delito de revelación de secretos ha citado a declarar a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, según ha podido saber El HuffPost.

Los hechos por los que se investiga a Miguel Ángel Rodríguez se remontan al 19 de marzo de 2024. Entonces, dos periodistas del diario El País indagaban sobre una posible irregularidad urbanística en la casa que comparten Díaz Ayuso y González Amador cuando fueron identificados por la Policía. Poco después, el jefe de Gabinete de la presidenta regional envió un mensaje en un grupo con periodistas cercanos que acompañaba del nombre y la foto de los informadores, a quienes acusaba de haber "estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluidos niños menores de edad".

Lo que investiga la magistrada es de dónde pudo sacar Miguel Ángel Rodríguez la imagen de los dos redactores en la vía pública, una fotografía que luego enviaría al grupo de periodistas y que saldría publicada en varios medios de comunicación. Según él mismo dijo en un primer momento, le llegó por parte de un "vecino enfadado" del edificio. No obstante, poco después se retractó y aseguró que en realidad quien le había enviado dicha fotografía era Alberto González Amador.

En la resolución que cita a declarar a la pareja de Ayuso a petición del PSOE, la magistrada entiende que "resulta necesario, proporcional y pertinente" escuchar a González Amador para "efectivamente determinar la fuente de información de los datos personales y de la imagen de los periodistas" que llegó a Miguel Ángel Rodríguez.

La magistrada, no obstante, rechaza otras solicitudes realizadas por los socialistas, como la de "analizar los terminales o los mensajes" que pudieran intercambiarse ese día Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador. La jueza considera esta petición "desproporcionada y totalmente inútil".