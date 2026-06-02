El PSOE eleva de 15.000 a 45.000 euros el dinero que pagó a Leire Díez por labores de comunicación entre 2015 y 2017

El PSOE ha elevado de 15.000 a 45.000 euros el dinero total que pagó a Leire Díez por sus labores de comunicación en Cantabria en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga a la exmilitante socialista y al empresario Javier Pérez-Dolset como autores de un “plan delictivo” para “desacreditar” a las cúpulas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de ”anular” y “malbaratar” investigaciones que afectaran a políticos.

En dicho documento, al que ha tenido acceso El HuffPost, el partido detalla que Leire prestó servicios profesionales como Asesora Técnica en Comunicación, en calidad de trabajadora autónoma dependiente, para el PSOE de Cantabria por los periodos comprendidos entre 1 de septiembre de 2015 al 7 de septiembre de 2017.

Como contraprestación por estos servicios profesionales, el partido le abonó 32.903.28 euros en 18 facturas diferentes emitidas entre el 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017. Después, fueron otros 11.956 euros por un contrato suscrito entre Leire y el PSOE el 15 de marzo de 2017 y finalizado el 7 de septiembre del año. De ahí que se hable de una cifra muy cercana a los 45.000 euros en lugar de los 15.000 que aportó el pasado diciembre cuando detalló, a petición del juez, su relación laboral con Díez, con el ex secretario de Organización Santos Cerdán y con el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Esta actualización está fechada el 14 de mayo de 2026; es decir, casi dos semanas antes de que se produjera la entrada de la UCO en Ferraz para requerir documentación en una pieza separada del denominado 'caso Leire' que ya investigaba el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por presunto amaño de contratación pública y cobro ilegal de comisiones.

Los trabajos de Leire Díez con y para el PSOE

Agentes de la UCO entran en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid Europa Press via Getty Images

Aunque nació en Vizcaya, Leire Díez tiene un fuerte vínculo con el pueblo cántabro de Vega de Pas, donde en 2011 fue elegida concejala y teniente de alcalde. Esta labor la desarrolló hasta 2014, compaginándolo con el de vicepresidenta de la Mancomunidad Valles Pasiegos. Después, trabajó como autónoma para el PSOE de Cantabria en calidad de autónoma como asesora de comunicación, tal como muestran los gastos aportados ahora por el PSOE.

En 2018, cuando el PSOE alcanza el poder a través de la moción de censura a Rajoy, Leire dio el salto a las empresas públicas. Primero, como responsable de comunicación del Grupo ENUSA (Empresa Nacional del Uranio) cuando ésta estaba presidida por un dirigente del entorno de José Luis Ábalos; y después como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, cuando la presidía Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez antes de llegar a la Moncloa y mano derecha de Cerdán después.

Ahora, está acusada de intentar sobornar a dos fiscales y miembros de la Guardia Civil a cambio de obtener información sobre otros fiscales, jueces y miembros de la policía judicial que investigaban casos que afectaban directamente al partido o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por estos hechos está investigada por haber cometido presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Según el auto del juez Pedraz que permitió la entrada de la UCO en Ferraz y al que ha también tuvo acceso El HuffPost, el ahora exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, habría sido el organizador de esta "actividad continuada y estructurada" para llevar a cabo esas acciones de obstrucción al desarrollo de ciertas investigaciones, "susceptibles de revestir relevancia penal". Y para ejecutarlo, se valió de su amiga Leire, que recibió retribuciones mensuales mediante una consultoría del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, o con facturas falsas a través de diferentes sociedades.