Miles de comentarios (y quejas) por lo que se ve en un examen de Historia de España de la PAU

Son días clave para miles de alumnos que se juegan su futuro. Estos días tienen lugar los exámenes de acceso a la universidad, una prueba conocida ahora como EVAU. Y como es habitual, algunos se han filtrado y están dando mucho de qué hablar.

Uno de ellos es el de Historia de España en Andalucía, que algunos han criticado por su aparente sencillez. A diferencia de años atrás, este incluye preguntas cortas de respuesta aparentemente fácil.

"¿Por qué apelativo son conocidos los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón?". Esta es una de las preguntas; otra cuestiona a los alumnos que se examinan por el momento en el que se produce "la invasión de la Península Ibérica por los musulmanes".

El contenido de este examen, publicado en X por un usuario, ha provocado la reacción de muchos que, indignados, se han quejado porque cuando ellos accedieron a la universidad, las preguntas eran mucho más complicadas.

"¿Estoy leyendo que a gente que entra en la universidad le preguntan cómo se les conocía a Isabel y Fernando? En mi generación eso era pregunta de EGB", asegura una usuaria., muy en la línea de otro que dice "así se la ponían a Felipe II, estamos que lo regalamos".

¿Cómo funciona la EVAU?

Para acceder a un ciclo universitario es necesario hacer la EVAU; un conjunto de exámenes que tienen que hacer los estudiantes en España al terminar el Bachillerato si quieren entrar en la universidad.

Es lo que antes se conocía como "selectividad", aunque el sistema ha cambiado ligeramente con el tiempo. Su objetivo principal es evaluar si el alumno tiene los conocimientos y la preparación necesarios para cursar estudios universitarios.

La calificación final de acceso se obtiene combinando la nota media del Bachillerato y la de la EVAU. En concreto, el 60% corresponde al Bachillerato y el 40% a la fase obligatoria de la EVAU, a lo que se pueden añadir puntos extra de la fase voluntaria hasta llegar a un máximo de 14 puntos.