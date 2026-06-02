"Alarma climática urgente": la ONU advierte sobre la llegada de 'El Niño'

'El Niño' provoca un aumento de las temperaturas a nivel mundial

La llegada de 'El Niño' es inminente. Así lo avisa la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, en un informe. Este fenómeno provoca un aumento de las temperaturas a nivel mundial y hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean más probables.

Las probabilidades de que 'El Niño' se desarrolle entre junio y agosto son del 80%, según el informe de la OMM. Además, la probabilidad de que se mantenga al menos hasta noviembre es igual o superior al 90 %.

El fenómeno está siendo impulsado por las temperaturas anormalmente altas en el Pacífico. Este calentamiento suele favorecer las condiciones típicas de 'El Niño'.

"El mundo debe tratar este evento como lo que es: una alerta climática urgente. Las condiciones asociadas al episodio de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta", ha señalado el secretario general de la ONU, António Guterres, en unas declaraciones en vídeo.

Consecuencias de 'El Niño'

'El Niño' y 'La Niña' se van alternando a lo largo de los años. Actualmente estamos influidos por 'La Niña', pero se encuentra en fase de debilitamiento y podrían quedarle semanas o días.

La primera consecuencia de 'El Niño' podría ser el incremento de las temperaturas a nivel global. Este mes de mayo ya se están experimentando temperaturas muy altas para la época en Europa occidental, y la Aemet ha advertido que la tendencia seguirá durante el verano.

A nivel global, las temperaturas podrían subir entre 0,1ºC y 0,2ºC. Aunque no parezca demasiado, esto nos situaría en un umbral por encima del Acuerdo de París (1,5°C), pues la anomalía se encontraría entre 1,6ºC y 1,7ºC.

Pero 'El Niño' no sólo tiene efecto en las temperaturas. También va a favorecer la aparición de fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales o las sequías, dependiendo de cada punto del planeta.

Esto puede afectar a sectores como la agricultura o la energía, además de tener consecuencias en la salud de las personas.

La ONU insta a tomar medidas

El estudio insiste en que este pronóstico debe servir para que las autoridades se anticipen a los riesgos y que se lleven a cabo medidas de protección.

"Es momento de tomar decisiones, planificar medidas y prepararse para el futuro con conocimiento de causa", subraya la OMM.

En otro informe publicado la semana pasada, la ONU ya advirtió de que el período 2026-2030 será especialmente cálido, con altas posibilidades de que se registre el año más caluroso de la historia.

“La única respuesta eficaz es una acción climática a la altura de la crisis", declara el reciente estudio de la OMM.