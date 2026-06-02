Trump también tiene para Netanyahu: la frase que le soltó por teléfono tras los bombardeos en Líbano

La tensión en Oriente Medio no solo amenaza con romper los frágiles equilibrios sobre el terreno. También parece haber provocado un serio choque entre dos de los aliados políticos más estrechos de los últimos años: Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Según ha revelado el medio estadounidense Axios, el presidente de Estados Unidos perdió la paciencia durante una conversación telefónica mantenida este lunes con el primer ministro israelí y le reprochó duramente la intensificación de los ataques contra Líbano.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el medio, Trump llegó a decirle a Netanyahu que estaba "jodidamente loco" por la escalada militar que estaba impulsando en Beirut.

La bronca se habría producido después de que el dirigente israelí trasladara a Washington que mantenía intacta su postura y que seguiría atacando objetivos vinculados a Hizbulá si la milicia chií no detenía sus acciones contra Israel.

El ataque que hizo saltar las alarmas

La conversación tuvo lugar en un momento especialmente delicado.

Israel había intensificado sus bombardeos sobre suburbios de Beirut, una ofensiva que, además de poner en riesgo el alto el fuego vigente, amenazaba con descarrilar varios procesos diplomáticos impulsados por Estados Unidos.

Entre ellos, las negociaciones abiertas con Irán para intentar poner fin al conflicto iniciado meses atrás y desbloquear la situación en el estratégico estrecho de Ormuz.

La preocupación en Washington aumentó todavía más cuando Teherán anunció la suspensión de las conversaciones en respuesta a la ofensiva israelí sobre territorio libanés.

La mediación de Trump

Tras la llamada con Netanyahu, Trump movió ficha para intentar evitar una escalada mayor.

El mandatario aseguró posteriormente que mantuvo contactos tanto con el Gobierno israelí como con Hizbulá y anunció que ambas partes se comprometían a frenar temporalmente los ataques.

El Gobierno libanés confirmó después que la milicia chií había aceptado detener sus acciones militares. Sin embargo, la calma sigue siendo precaria.

Netanyahu advirtió posteriormente que Israel retomará la ofensiva si vuelve a recibir ataques desde territorio libanés.

Una relación bajo presión

Aunque Trump y Netanyahu han mantenido durante años una estrecha sintonía política, la información publicada por Axios muestra hasta qué punto la situación actual está generando fricciones incluso entre aliados históricos.

La Casa Blanca sigue defendiendo que es posible alcanzar un acuerdo más amplio en Oriente Medio durante las próximas semanas, pero la escalada en Líbano ha demostrado que cualquier movimiento militar puede poner en peligro meses de negociaciones.

Y, según la versión publicada por el medio estadounidense, Trump decidió hacérselo saber a Netanyahu de una forma especialmente contundente.