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Trump también tiene para Netanyahu: la frase que le soltó por teléfono tras los bombardeos en Líbano
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Trump también tiene para Netanyahu: la frase que le soltó por teléfono tras los bombardeos en Líbano

El presidente de Estados Unidos habría estallado contra el líder israelí durante una llamada privada en plena escalada militar, preocupado por el impacto que los ataques pueden tener sobre las negociaciones de paz en Oriente Medio.

Israel Molina Gómez
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Donald Trump y Benjamin Netanyahu conversan en privado
Donald Trump y Benjamin Netanyahu conversan en privadoEvelyn Hockstein vía Getty Images

La tensión en Oriente Medio no solo amenaza con romper los frágiles equilibrios sobre el terreno. También parece haber provocado un serio choque entre dos de los aliados políticos más estrechos de los últimos años: Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Según ha revelado el medio estadounidense Axios, el presidente de Estados Unidos perdió la paciencia durante una conversación telefónica mantenida este lunes con el primer ministro israelí y le reprochó duramente la intensificación de los ataques contra Líbano.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el medio, Trump llegó a decirle a Netanyahu que estaba "jodidamente loco" por la escalada militar que estaba impulsando en Beirut.

La bronca se habría producido después de que el dirigente israelí trasladara a Washington que mantenía intacta su postura y que seguiría atacando objetivos vinculados a Hizbulá si la milicia chií no detenía sus acciones contra Israel.

El ataque que hizo saltar las alarmas

La conversación tuvo lugar en un momento especialmente delicado.

Israel había intensificado sus bombardeos sobre suburbios de Beirut, una ofensiva que, además de poner en riesgo el alto el fuego vigente, amenazaba con descarrilar varios procesos diplomáticos impulsados por Estados Unidos.

Entre ellos, las negociaciones abiertas con Irán para intentar poner fin al conflicto iniciado meses atrás y desbloquear la situación en el estratégico estrecho de Ormuz.

La preocupación en Washington aumentó todavía más cuando Teherán anunció la suspensión de las conversaciones en respuesta a la ofensiva israelí sobre territorio libanés.

La mediación de Trump

Tras la llamada con Netanyahu, Trump movió ficha para intentar evitar una escalada mayor.

El mandatario aseguró posteriormente que mantuvo contactos tanto con el Gobierno israelí como con Hizbulá y anunció que ambas partes se comprometían a frenar temporalmente los ataques.

El Gobierno libanés confirmó después que la milicia chií había aceptado detener sus acciones militares. Sin embargo, la calma sigue siendo precaria.

Netanyahu advirtió posteriormente que Israel retomará la ofensiva si vuelve a recibir ataques desde territorio libanés.

Una relación bajo presión

Aunque Trump y Netanyahu han mantenido durante años una estrecha sintonía política, la información publicada por Axios muestra hasta qué punto la situación actual está generando fricciones incluso entre aliados históricos.

La Casa Blanca sigue defendiendo que es posible alcanzar un acuerdo más amplio en Oriente Medio durante las próximas semanas, pero la escalada en Líbano ha demostrado que cualquier movimiento militar puede poner en peligro meses de negociaciones.

Y, según la versión publicada por el medio estadounidense, Trump decidió hacérselo saber a Netanyahu de una forma especialmente contundente.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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