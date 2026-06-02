Víctor, víctima de los 'desahucios silenciosos' en Barcelona: "Esta es la tercera casa que pierdo sin dejar de pagar el alquiler"

Cuando se habla de desahucios, la imagen suele ser la de una familia expulsada de su vivienda por orden judicial. Sin embargo, existe otra realidad mucho menos visible que afecta a miles de inquilinos en España: personas que pagan cada mes, cumplen con sus contratos y aun así se ven obligadas a marcharse porque ya no pueden asumir la subida de precio que les exigen para quedarse.

Son los llamados "desahucios silenciosos". No aparecen en estadísticas judiciales ni suelen generar titulares, pero son cada vez más comunes y tienen consecuencias muy similares: abandonar el hogar, despedirse del barrio y empezar de nuevo en un mercado cada vez más inaccesible.

Es el caso de Víctor, un mallorquín de 36 años que vive en Barcelona y está metiendo sus cosas en cajas de mudanza por tercera vez en menos de seis años. ¿La razón? El propietario ha decidido subir el precio del alquiler hasta un punto que no puede asumir.

"Te suben el alquiler hasta que te tienes que ir"

Víctor vive desde hace justo un año en un pequeño apartamento de una habitación en el barrio de Sant Antoni, en el centro de Barcelona. Cobra alrededor de 2.000 euros al mes como diseñador gráfico y, hasta hace unos años, pensaba que eso era suficiente para vivir con cierta tranquilidad en la ciudad. Pero hoy en día parece que ya no basta.

Pese a ser mallorquín, Víctor lleva viviendo en la ciudad condal desde hace ya casi dos décadas. Es la ciudad a la que llegó para estudiar en la universidad y en la que ha construido amistades, relaciones y prácticamente toda su vida adulta. Sin embargo, ahora parece que ya no hay sitio para él. “Te suben el alquiler hasta que te tienes que ir, no hay más”, explica.

La vida de Víctor ha cambiado de repente cuando, después de vivir un año en su actual piso, ha llegado el momento de la renovación del contrato: "Cuando me llamaron para decirme cuánto iba a costar la renovación pensé que era una broma", recuerda. "Pasaba de pagar 850 euros al mes a más de 1.200", cuenta el mallorquín.

Además, relata que la subida estaba blindada a cualquier negociación: "No te echan directamente, pero te ponen un precio que saben que no puedes pagar. Y no hay discusión posible: o aceptas o te vas". En su caso, aceptar no era una opción, ya que con ese precio más de la mitad de su sueldo se iría únicamente en pagar el alquiler.

"Esta es la tercera vez que tengo que empezar de cero"

"Mudarte no es solo cambiar de casa. Es cambiar rutinas, vecinos, comercios, trayectos. Es volver a empezar constantemente", apunta el mallorquín, quien se ve por tercera vez en esta situación mientras sigue manteniendo su empleo estable y un sueldo que hace unos años le habría permitido vivir sin grandes problemas. “Eso es lo que más rabia da”, expone.

"Trabajo, pago mis impuestos y nunca he dejado de pagar un alquiler", explica Víctor. Aun así, siente que el mercado se ha desconectado completamente de la realidad de quienes viven en la ciudad. "Esta es la tercera vez que tengo que empezar desde cero. Los precios suben mucho más rápido que los salarios y llega un momento en que no puedes seguir el ritmo", censura Víctor.

"Lo peor es que ya ni siquiera me sorprende", admite. La primera vez que tuvo que marcharse sintió rabia. La segunda, frustración. La tercera ha llegado "acompañada de una especie de resignación". "Empiezas a asumir que no puedes hacer planes a largo plazo, hay una sensación constante de provisionalidad", cuenta. "No sabes cuánto tiempo vas a poder vivir en tu casa, en tu barrio o incluso en tu ciudad", añade Víctor.

Por eso, cuando escucha hablar de 'desahucios silenciosos', el concepto le resuena enormemente: "La diferencia es que aquí no sale nadie llorando en televisión, pero el impacto emocional es muy parecido".

Para él, además, el problema es que muchas veces estas situaciones se consideran normales. "Parece que si no hay una orden judicial no pasa nada. Pero claro que pasa. Pierdes tu casa igual. Te obligan a marcharte igual", subraya con rabia