La RAE pide eliminar la 'b' en la palabra que más hace fallar a los españoles en los exámenes

La ortografía es un quebradero de cabeza, y no solo en la escuela, pudiendo marcar tu carrera profesional.

Para muchos la ortografía era un dolor de muelas en la escuela. 'Notazas' que bajaban por las dichosas palabras y la gramática. En muchos casos ese hándicap continúa durante la universidad y en el trabajo, aparte de la denuncia de muchos de que cada vez se escribe peor y con más faltas, así que toda "ayuda" es bienvenida, y más si viene de la RAE.

Poca broma con la ortografía, "culpable" de suspensos que se repiten, currículums descartados y dudas que parecen eternas. Sigue siendo uno de los grandes talones de Aquiles del español, incluso para hablantes nativos.

Pero hay una palabra concreta que provoca errores constantes en exámenes, textos académicos y escritos profesionales. La Real Academia Española lo deja claro: esa 'b' sobra.

Escribir bien no es solo una cuestión estética. En el ámbito educativo, una falta puede marcar la diferencia entre aprobar o suspender. En el laboral, un error ortográfico en un currículum o en una carta de presentación puede cerrar puertas antes incluso de una entrevista. Por eso, las dudas recurrentes no son un asunto menor.

Una confusión muy común en español

El español es una lengua rica y compleja, lo que explica que existan palabras que generen confusión de forma recurrente. Algunas de las más habituales son 'aún/aun', idiosincrasia, prever o surrealista. Esta última es la que concentra uno de los errores más frecuentes: escribirla con 'b'.

La forma incorrecta subrealista aparece con frecuencia en exámenes y textos escritos, pero no existe en el diccionario. Es, directamente, una grafía errónea. La forma correcta es surrealista, sin 'b'.

Qué dice exactamente la RAE

Según el diccionario académico, surrealista es un adjetivo que significa "perteneciente o relativo al surrealismo, seguidor del surrealismo, irracional o absurdo".

La palabra procede del francés surréaliste, donde el prefijo sur- significa "por encima de" o "más allá de". No tiene relación con 'sub-', que en español implica inferioridad o posición por debajo. De ahí el error: muchos hablantes escriben 'subrealista' por asociación fonética, no por etimología.

Por qué este error es tan habitual

Los especialistas en lenguaje apuntan a varias razones:

Confusión entre los prefijos 'sub-' y 'sur-' , muy similares al oído.

, muy similares al oído. Influencia de la pronunciación , donde la diferencia apenas se percibe.

, donde la diferencia apenas se percibe. Automatismos al escribir, especialmente bajo presión, como en un examen.

al escribir, especialmente bajo presión, como en un examen. Mayor incidencia en personas con trastornos del aprendizaje, como la dislexia, donde la ortografía presenta dificultades añadidas.

El resultado es un error muy penalizado en pruebas escritas, precisamente por tratarse de una palabra común en textos culturales, literarios y periodísticos.

Fallos ortográficos más frecuentes que cuestan puntos (y oportunidades)

Los fallos ortográficos más frecuentes en español son confusiones fonéticas como b/v, g/j, homófonos como haber/a ver o hay/ahí/ay, y omisiones de acentos, según estudios y análisis de exámenes como la PAU 2025, según el portal de aprendizaje Magisnet.

Errores por confusión de letras (b/v, g/j, h, s/c/z), b y v:

Escribir "vasta" por "basta", "vello" por "bello", "enviar" (correcto con v) pero "ambos" (con b tras m/n).

g y j: "Jénero" por "género", "viaje" (g antes de e/i).

Hache innecesaria: "Hechar" por "echar", "hecho" por "echo".

S/C/Z: "Sansión" por "sanción".

Homófonos y expresiones comunes:

A ver / haber: "Haber si vienes" por "A ver si vienes".

Hay / ahí / ay: "Ahí comida" por "Hay comida".

Haya / halla / allá / aya: "Halla suerte" por "Haya suerte".

Porque / por qué / porqué / por que: "Por que no vienes" por "Porque no puedo".

Yendo / llendo: "Llendo al cine" por "Yendo al cine".

Vaya / valla / baya: "Valla de frutas" por "Baya de frutas".

Acentos, mayúsculas y otros:

Omisión de tildes: "Mamá", "árbol", "tú"; monosílabos como "el/él".

Mayúsculas incorrectas: "Presidente" (minúscula salvo nombre propio), meses y días ("lunes", "enero").

Concordancia haber: "Habían tres" por "Había tres".

Desde la RAE y desde el ámbito educativo se insiste en consultar el diccionario ante la mínima duda. Hoy basta una búsqueda rápida para evitar un fallo que puede salir caro.