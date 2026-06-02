Borja Sémper dice que TVE debe mejorar en "equilibrio político", pero no se espera la respuesta rotunda de Jesús Cintora

Televisión Española está en la diana de la oposición desde hace mucho tiempo. En PP y Vox ven en a la corporación pública como una herramienta del gobierno de Pedro Sánchez para condicionar la opinión de los ciudadanos.

A diferencia de Vox, el PP no pide su cierre, pero sí creen que se debería hacer una auditoría a TVE. El último en cargar contra la radio televisión pública ha sido Borja Sémper, portavoz de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo.

"A mí me gustaría que en la televisión pública española hubiera producción propia, por ejemplo. Me gustaría que hubiera una auditoría para ver cómo se ha gestionado el dinero público, por ejemplo. Qué empresas y qué productoras han sido beneficiadas...", dijo este lunes Sémper.

Desde el PP, añadió, creen que TVE "debe mejorar mucho en estándares de independencia y de equilibrio político". El programa Malas Lenguas se hizo eco de sus declaraciones, y su presentador Jesús Cintora, contestó de forma tajante al portavoz popular.

"Le hemos invitado, pero no ha querido entrar"

"El mejor equilibrio, Señor Sémper, es la verdad. Si usted quiere, por ejemplo, acceder a la producción, apunte link si quiere", empezó Cintora, para seguidamente facilitarle al político vasco la dirección web donde figuran los contratos de las productoras audiovisuales que trabajan para TVE.

"Ahí tiene los contratos. Lo contrario es querer enredar y querer engañar al personal. Y luego ya si quiere hablar de equilibrio y pluralidad, está usted también invitadísimo", añadió el periodista de TVE, quien aprovechó para lanzar una pulla a Sémper.

"Le hemos invitado, no ha querido entrar. En otras televisiones entra... bueno, usted sabrá", sentenció Cintora, quien antes de contestar de esta forma al portavoz del PP salió en defensa de TVE por lo que, en su opinión, "es una campaña contra" la televisión pública.

"Esto ya no es una cuestión únicamente de contenidos, es una cuestión de dinero. Porque que a TVE le vaya bien en audiencia, está suponiendo que le va peor en audiencia a otras televisiones privadas", deslizó Cintora.