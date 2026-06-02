Feijóo, sobre la petición de Junts de reunirse con Puigdemont para hablar de la moción de censura: "Hablemos de cosas serias"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su participación en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, en Barcelona

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes la posibilidad de ir a Waterloo (Bélgica) para verse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, con el objetivo de hablar de una posible moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Vamos a hablar de cosas serias", ha zanjado Feijóo cuando los medios le han preguntado, a su salida del 41 Cercle d'Economia en el Palau de Congressos de Catalunya (Barcelona), por las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull.

En concreto, Turull ha recomendado al presidente del PP ir hasta Waterloo, donde reside el huido presidente de Junts, Carles Puigdemont, si quiere proponer una moción de censura junto a los posconvergentes.

"El señor Feijóo, si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos", ha dicho Turull en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Previamente, en su intervención ante los empresarios catalanas, Feijóo ha insistido en que la salida a la situación actual pasa por unas elecciones. "De este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta", ha dicho.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el líder de la formación, Carles Puigdemont; en una imagen de archivo. Gloria Sánchez / Europa Press via Getty Images

Dicho esto, Feijóo ha dejado claro que no busca "atajos" porque "lo que conviene atajar es la situación del país". "Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que él viene a defender "la necesidad de un proyecto limpio". "Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella", ha abundado el jefe de la oposición.

Ante el empresariado catalán, Feijóo ha asegurado que asisten a una "profunda decadencia" y que "la conversación pública gira alrededor de sumarios, de imputaciones y comisiones". "Aquí no hay una agenda económica, aquí hay una agenda de tribunales", se ha quejado.