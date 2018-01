Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, vivió este sábado en LaSexta Noche un momento ciertamente incómodo.

Ocurrió cuando la periodista de la cadena de Atresmedia María Llapart le preguntó si apoyaría la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo.

"Bueno...mmm, nosotros, en primer lugar vamos a ver cuáles son todas las reivindicaciones, hay algunas reivindicaciones que no compartimos", contestó Arrimadas.

"Pues mire, brecha salarial, acoso sexual, desigualdad de género", enumeró la periodista.

"Hay algunas que no son tan claras", respondió la diputada catalana.

"¿Cuáles?", se interesó la reportera.

"Pues me parece, es que no lo he leído, pero creo que, dentro de esas reivindicaciones, contra... creo que contra el sistema capitalista, me parece. Por eso, lo quiero mirar", se excusó Arrimadas.

"En el manifiesto no aparece", contestó la periodista.

Una contestación que le ha valido las críticas en las redes sociales:

- ¿Va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de Marzo?

- Bueno hay que mirar, hay algunas reivindicaciones que no compartimos

- Brecha salarial, acoso laborales....

- Algunas no están tan claras

- ¿Cuales?

- Es que no me lo he leído

🤣🤣🤣🤣#L6Narrimadas

Inés Arrimadas dice que no tiene claro apoyar la huelga feminista del #8M porque va contra el capitalismo...



Que alguien le diga que el capitalismo patriarcal es el culpable de la desigualdad salarial.



#L6Narrimadas

#L6Narrimadas

Va usted a ir a la huelga del 8 de marzo.

Arrimadas: hay cosas q no veo claras.

Pregunta: cuales

#L6Narrimadas
Va usted a ir a la huelga del 8 de marzo.
Arrimadas: hay cosas q no veo claras.
Pregunta: cuales
Respuesta: no lo se no lo he leido. ¡ Valla ridículo.!

#L6Narrimadas Arrimadas: Hay muchas medidas que no son justas.

Periodista : Me puede decir cuales???

Arrimadas. : Es que no se, no lo he leído....

Brutal jajajajajajaja — reserva en el dorsia (@surmazingaZ) 27 de enero de 2018

Lo que quería decir Arrimadas con el 8 de marzo es que ella no irá porque hacer huelga es de rojos judeo-masónicos y separratas. — Astrid (@AstridHirsch) 28 de enero de 2018

Así como Rivera te habla de Kant sin haberlo leído, Arrimadas te habla de que no secunda una huelga cuyo manifiesto no se ha leído. — Sergio Fdez. (@SergiFdez7) 28 de enero de 2018

El #feminismo busca terminar con las estructuras de poder que generan desigualdad, por eso es transformador! Y por lo mismo, #Arrimadas no puede apoyar la huelga del #8M — A. Mesto (@A_Mesto) 28 de enero de 2018

¿Sabes qué pasa? Que la señora Arrimadas tenía q haber hecho los deberes y haber estudiado y saber del tema "HUELGA DE MUJERES 8 DE MARZO".

Si te invitan a un programa que menos que leerte los temas o preguntas q se van a debatir. — Xull 🇨🇭 (@XuliaMerce) 28 de enero de 2018

Arrimadas: Hay que ir a la raíz del problema social de la discriminación de género.

Arrimadas: Hay que ir a la raíz del problema social de la discriminación de género.

Also Arrimadas: Bueno lo de la Huelga Feminista pues que hablen de capitalismo no nos va mucho.#L6NArrimadas

Arrimadas: Hay que luchar por la igualdad salarial.

Periodista: Apoyará la huelga feminista del 8 de marzo?

Arrimadas: xdddd huelgas — DTSxDNC (@clock_town) 27 de enero de 2018

No ha sido precisamente una buena semana para Arrimadas, ya que hace unos días, en una entrevista en Rac1, también sufrió de lo lindo cuando, en referencia a los líderes independentistas encarcelados, recordó que en Francia un joven había sido condenado a siete años de prisión por quemar un coche de la Policía.

Sin embargo, el periodista que le entrevistaba, Jordi Basté, agregó un matiz importante: "Efectivamente, en Francia se ha condenado a siete años a una persona por quemar un coche de la Policía... con policías dentro".

Una información que Arrimadas no conocía y tras la que se quedó cortada. Tras un breve silencio, contestó: "La información, bueno, puede ser...", consiguió decir.

"Con policías dentro", insistía el periodista. "Con agentes dentro. Cambia la cosa, ¿eh?", agregó Basté.

"Bueno", retomó Arrimadas, "tenemos muchos ejemplos, en muchos países europeos, lo que han hecho el señor Puigdemont y su Gobierno está penado en el Código Penal, nos guste o no".

Este fue el momento:

No ha sido una buena semana para ella, sin duda.