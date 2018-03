Marius Makon se ha despertado este martes por la mañana preocupado por la mujer que le reventó una botella en la cabeza este fin de semana en un bar de Móstoles. Cuando se acercó a la barra a pedir, una chica que se encontraba a su lado le espetó que no quería "negros cerca" y le pidió que se "largase". Cuando Makon le dijo que sólo iba a pedir e irse, ella cogió una botella y le agredió con ella en la cabeza. "Puedo matarte y no me pasaría nada porque soy blanca", le dijo. La mujer, de 33 años y de El Salvador, ha sido finalmente detenido por la Policía Nacional este lunes.

Makon, todavía con dolor de cabeza y mareos, cuenta a El HuffPost que el domingo acudió con unos amigos a un bar de Móstoles (Madrid), donde suele ir para tomar algo. "Cuando nos sentamos fui a pedir a la barra, y una mujer que había allí me dijo que no quería negros en el local ni delante suya", recuerda. El actor le contestó "amablemente" que él sólo iba a pedir y a irse, a lo que ella le respondió que podía "matarlo" y no le pasaría "nada" porque es "blanca". "Iba acompañada de un hombre que también me dijo que me largara y, al ver esto, ella se creció y me dio con una botella en la cabeza", explica.

Marius Makon antes de tener la herida.

La propietaria del bar, llamado La Martinica, llamó a la Policía y los que se encontraban allí no dejaron a la agresora irse. "La gente se levantó pero yo le pedí a todo el mundo que nadie le hiciese nada", dice Makon. Cuando llegó la Policía les identificaron y dejaron a la agresora irse: "Ya te lo dije, soy blanca y no me pasa nada", le espetó. Después de que el actor recibiese asistencia sanitaria y pusiese la denuncia, la mujer ha sido detenida.

"Por lo menos ha sido en la cabeza y he tenido la suerte de que si me da un poco más abajo, ahora podría estar medio ciego", cuenta, "la cara es algo muy importante en mi trabajo. Casi destroza lo que uso para dar de comer a mi hija", añade.

Se trata del episodio más racista que ha vivido en España, ya que le gusta mucho este país: "He ido a Londres a trabajar y cuando he vuelto, he hecho lo posible por no tener que salir otra vez de este país, que me gusta".

Está preocupado por su agresora

A pesar del dolor que le produjo la situación y de que no olvidará nunca la frase de "soy blanca y te puedo matar sin que me pase nada", el actor está "agobiado" por ella. "Me gustaría sentarme a tomar unas cervezas y charlar con ella, explicarle que está en el bando malo y que se pase al bueno", dice. "¿Cómo no voy a estar preocupado? ¿Por qué una persona se estropea así la vida?", se pregunta.

Con esta actitud intenta "darle la dignidad que ella no me dio. Pero me gustaría decirle que disfrute de la vida, que es preciosa. Y que disfrute de la gente. Si no te gustan los negros no los mires. Es una chica que habrá emigrado para trabajar aquí. ¿Qué pensará su familia de El Salvador?", se cuestiona.

Denuncia ante la Fiscalía

Conocidos los hechos, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid así como ante la especial de delitos de odio a raíz de los hechos cometidos contra el actor.

Relatan que además de herirle e insultarle de forma racista, la supuesta agresora "actuó en todo momento buscando la provocación y la reacción por parte del agredido, que no presentó reacción alguna".

La Red ha pedido a la Fiscalía que se proceda a la imputación de los delitos de lesiones con el agravante muy cualificado recogido en el artículo 22.4 del Código Penal así como los delitos de Amenazas (art. 169 y 170) junto con el específico de delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal al considerar que tanto las amenazas como las manifestaciones previas emitidas por parte de la supuesta agresora, que manifestó que no quería ver a "negros en el local" y "otras aseveraciones y amenazas de muerte evidencian como la lesión fue un elemento instrumental para atacar al actor por su condición de afrodescendiente".

A juicio de los servicios jurídicos de la entidad esta acción, la actitud de la propia agresora, que estaba acompañada de terceros que no participaron directamente en la agresión, "obedece a la campaña de varias organizaciones de corte radical que intentan seleccionar a posibles víctimas racializadas para, mediante la provocación el insulto y la amenaza, poder sembrar la imagen de las personas migrantes o racializadas como un elemento conflictivo de la sociedad". Además, la Red Española de Inmigración considera que este acto requiere de una condena institucional "inmediata", por lo que ha instado al Ayuntamiento de Móstoles así como al Gobierno de Cristina Cifuentes "a que adopte un posicionamiento inmediato y se personen en la causa así como muestren su condena por lo sucedido".