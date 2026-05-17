Adelante Andalucía da la sorpresa y adelanta a Por Andalucía, que se mantiene

Lo decían las encuestas internas de los principales partidos políticos en los últimos días. Pese a que los sondeos públicos habían dado a Por Andalucía, la coalición en la que participan IU, Sumar y Podemos, más escaños que a Adelante Andalucía, los trackings mostraban con el paso de los días un aire distinto. A lo largo de la campaña, José Ignacio García se ha impuesto poco a poco a Antonio Maíllo; una realidad que ha terminado por instaurarse este domingo, si bien nadie esperaba la cima a la que ha llegado Adelante Andalucía (pasa de dos a ocho diputados), mientras Por Andalucía ha logrado mantenerse en los mismos cinco escaños obtenidos hace cuatro años.

Los resultados de la izquierda en Andalucía vienen a profundizar en algo que se vio también en las elecciones en Aragón, la apuesta del electorado por una izquierda más regionalista y/o soberanista frente a una izquierda federal imbuida por la presencia en el Gobierno de coalición y los debates acerca de las ventajas de concurrir unidos o no. En este caso, si bien Adelante Andalucía ha vencido a Por Andalucía, juntos suman un porcentaje de voto superior al obtenido por Vox, por lo que, de haber concurrido de manera conjunta, serían la tercera fuerza política en la comunidad.

Adelante Andalucía y su candidato, José Ignacio García, se habían propuesto movilizar a un electorado de izquierdas, pero también andalucista, sin que ello supusiera restar apoyo a la izquierda tradicional que representaba Por Andalucía. Para ello han contado además con la ventaja de que la precampaña andaluza coincidiera en el tiempo con el llamamiento del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por un acuerdo de las izquierdas impulsado por las fuerzas soberanistas, un espacio en el que el diputado catalán situaba a Adelante Andalucía junto a otros partidos como ERC, BNG o EH Bildu. Sea como fuere, Adelante ha conseguido su objetivo. Su ascenso en escaños y en votos no ha supuesto que estos se perdieran en la coalición de Maíllo, que ha logrado sostener el mismo resultado obtenido en las últimas elecciones, no así el PSOE de María Jesús Montero.

Desde el principio Adelante Andalucía tenía claro que no acudiría con el resto de las fuerzas políticas de la izquierda. Los de José Ignacio García podrían llegar a dar su voto a una investidura de María Jesús Montero, si los números dieran, pero nunca habrían entrado a gobernar en coalición, algo que sí defendían Antonio Maíllo y los suyos. Esa diferencia es la que ha hecho que ambos se presentaran por separado.

Por Andalucía, por su parte, comenzó su andadura electoral con cierta discusión. En marzo, Podemos propuso contra todo pronóstico y después de haberse negado durante meses, un acuerdo a Izquierda Unida sin vetar la presencia de Sumar, algo que venían haciendo con asiduidad. Lo dijeron a cuatro días de que cerrara el plazo para registrar las coaliciones y después de que desde IU insistieran en que no se iba a repetir "el disparate" ocurrido en los anteriores comicios, cuando el acuerdo con Podemos se cerró tan al límite que los morados quedaron fuera de la coalición, al menos de manera formal.

Podemos e IU llegaron a un acuerdo in extremis, aunque al menos en esta ocasión pudieron registrar la coalición a tiempo. No obstante, nada más cerrar el pacto, los de Ione Belarra difundieron un comunicado en el que se quejaban del reparto de escaños. "Hemos decidido aceptar el acuerdo, pese a creer que no refleja el peso político de nuestra formación, al entender que hoy es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista", dijeron. Ese mismo día, el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, terminó de poner la guinda al lamento. "Ahora mismo hay una inmensa desilusión en la gente de izquierdas", apuntó.

Para Por Andalucía, aunque hayan sido superados por Adelante Andalucía, mantenerse en los cinco escaños no es, sin embargo, un mal resultado. Su principal apuesta pasaba por reeditar el grupo parlamentario a toda cosa, y a partir de ahí conseguir hacer de Antonio Maíllo el verdadero líder de la oposición de izquierdas a Juanma Moreno Bonilla, por encima incluso de José Ignacio García, algo que creen podrán conseguir.