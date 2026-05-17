Moreno Bonilla flaquea, se queda sin mayoría absoluta en Andalucía y tendrá que entenderse con Vox; el PSOE hace mínimo

Victoria más agria que dulce para Moreno Bonilla. El líder del PP en Andalucía ha ganado este domingo las elecciones en su región pero retrocede hasta seis escaños y pierde la mayoría absoluta, por lo que tendrá que entenderse con Vox si quiere revalidar su cargo como presidente de la Junta. Con un escrutinio del 90%, el PP se conforma con 53 escaños, cinco menos que hace cuatro años y casi dos puntos por debajo en porcentaje de voto (-1,73%). Con una mayoría absoluta fijada en 55, Moreno Bonilla se ha quedado a dos representantes de lograr el resultado que ansiaba para no depender de Vox en la próxima legislatura.

La gran incógnita ahora es saber si habrá o no acuerdo entre las dos fuerzas de derecha. PP y Vox, con muchas dificultades, han suscrito acuerdos en Extremadura y Aragón y aceleran las negociaciones para hacer pronto presidente a Fernández Mañueco en Castilla y León. En Andalucía, sin embargo, Moreno Bonilla podría decantarse por una repetición electoral antes que conformar gobierno con los de Abascal. "Un Gobierno con Vox es un Gobierno imposible”, señalaba hace apenas tres días en una entrevista en El País.

Tal como ha ido informando El HuffPost en estos días de campaña, el ánimo en el equipo de Moreno Bonilla es que esa mayoría absoluta se iba a conseguir. Pero si no era así, nadie descartaba que el líder andaluz acabara contemplando la posibilidad de volver a las urnas si Vox exigía lo mismo que en otras regiones, como la denominada "prioridad nacional", que Moreno Bonilla despachó como un "eslogan". Algo que enfadó a Abascal, que tildó de "Chikilicuatre" al presidente andaluz en la recta final de la campaña de "Chikilicuatre"

Vox será llave de gobierno y usará este poder en la posibles negociaciones que se abran en las próximas semanas. Aunque los resultados "en bruto" no les sean tan satisfactorios. Tras arrasar en Extremadura y Aragón, en Castilla y León sólo mejoró un escaño y repite escenario en Andalucía. Además, sigue lejos de la barrera del 20% de voto (se queda rozando el 14%) y sólo ha conseguido ser segunda fuerza política la provincia de Almería (un punto y medio más sobre el PSOE). Estos resultados podrían demostrar que la fuerza de Abascal podría haber tocado techo, aunque su auge permite que el PP no alcance la mayoría absoluta y se vea obligado a negociar con ellos un gobierno autonómico más.

El PSOE, abatido, alcanza nuevo mínimo

El otro gran titular es la debacle del PSOE en su feudo histórico. María Jesús Montero, que dejó la vicepresidencia primera del Gobierno nacional para confrontar en las urnas con Moreno Bonilla, ha llevado a los socialistas a un nuevo suelo. Si en 2022 descendían hasta los 30 escaños, Montero ahora sitúa ese mínimo histórico en 28. Los socialistas suman así su tercera debacle autonómica en sólo cinco meses (Extremadura, Andalucía y Aragón). Sólo mantuvieron la sonrisa en Castilla y León al ganar dos escaños con un candidato "muy de la tierra" como era Carlos Martínez, un aspecto que el electorado no parecía apreciar en Montero.

A la izquierda del PSOE, la disputa entre Por Andalucía y Adelante Andalucía se ha saldado con una contundente victoria para Adelante Andalucía. La formación liderada por José Ignacio García se convierte en la gran revelación de la noche y cuadruplica resultados, pasando de dos a ocho. El aumento es vertiginoso para una formación que ha hecho una sobresaliente campaña y que ha conseguido movilizar a un electorado de izquierdas que estaba desencantado y que podía dirigirse a la abstención.

El crecimiento de Adelante frena pero debilita a Por Andalucía, que mantiene sus cinco diputados y la condición de grupo propio parlamentario. Otro golpe para las formaciones de izquierda nacionales, tras los descalabros de Aragón y Castilla y León. Ni siquiera la adhesión a última hora de Podemos a la fórmula electoral de Sumar e Izquierda Unida ha conseguido encandilar a un electorado de izquierdas que parece estar volcado en las fuerzas regionalistas, como también demostró la CHA en Aragón o Unión del Pueblo Leonés en Castilla y León.