Qué ha pasado exactamente con Shakira y Hacienda: todo lo que debes saber de la batalla legal y otras multas históricas a famosos

Shakira ha ganado la batalla legal contra Hacienda. La Agencia Tributaria tendrá que devolverle 60 millones de euros, después de que la Audiencia Nacional haya concluido que la cantante colombiana no era residente fiscal en España.

Tras conocerse la sentencia, Shakira ha publicado un comunicado en el que carga contra Hacienda: "Nunca existió fraude y la propia Administración jamás pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto". También lamenta el trato recibido al soportar "una brutal exposición pública" que ha afectado a su salud y al bienestar de su familia, según sus propias palabras.

"Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional", recoge el comunicado.

Pero ¿qué ha ocurrido realmente entre Shakira y Hacienda? Es una historia que se remonta al ejercicio fiscal de 2011 y cuyo debate se centra en una cuestión esencial: la residencia fiscal de la artista.

¿Qué ha pasado entre Shakira y Hacienda?

La primera clave de este caso es el ejercicio fiscal de 2011. Hacienda entendía que Shakira ya era residente en España aquel año, por lo tanto debía pagar sus impuestos aquí.

La posición de Shakira era que no residía en España, pues pasaba gran parte del tiempo de gira por diferentes países y en Bahamas, donde poseía una isla.

Para que una persona sea residente fiscal en España debe permanecer al menos 183 días en el país. Hacienda pudo demostrar que Shakira estuvo en España 163 días en 2011, pero al tener una relación con Gerard Piqué y al considerar que el núcleo de su actividad se encontraba aquí, la Agencia Tributaria le impuso liquidaciones y sanciones por valor de 54,7 millones de euros.

La cuantía se dividió de la siguiente manera: una liquidación de 24,7 millones de euros por IRPF, una sanción de 24,9 millones vinculada a dicho impuesto, una liquidación de 2,68 millones por el Impuesto sobre el Patrimonio y otra sanción de 2,7 millones de euros.

Además, Shakira aceptó una pena de prisión de tres años y una multa de 7,3 millones de euros por los ejercicios que van de 2012 a 2014. La Agencia Tributaria estipuló que debía ser residente fiscal en España y ella aceptó la pena, en gran medida, por evitar el juicio.

Ahora Hacienda tendría que devolverle 60 millones de euros. Es decir, los 54,7 millones que ya le cobró por el ejercicio de 2011 más los intereses. La sentencia de la Audiencia Nacional afecta a esa primera sanción, no a la segunda.

Cabe recordar que esta sentencia no es firme y que la Agencia Tributaria recurrirá. La Audiencia Nacional considera que en 2011 no existía "vínculo conyugal" ni "núcleo familiar". De este modo, al haber pasado la mayor parte del año en el extranjero, la cantante no era residente fiscal en España.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez NurPhoto via Getty Images

Cristiano Ronaldo, Messi... otros famosos con grandes sanciones tributarias

No sólo Shakira ha sido investigada por Hacienda en los últimos años. Otros famosos han tenido que regularizar su situación con el fisco pagando importes elevados. La mayor parte de ellos son artistas o jugadores de fútbol.

Estos son los casos más sonados:

Cristiano Ronaldo: la Agencia Tributaria le impuso una sanción de 18,8 millones de euros y una pena de prisión de dos años por defraudar 14,7 millones de euros en los ejercicios de 2011 a 2014.

la Agencia Tributaria le impuso una sanción de 18,8 millones de euros y una pena de prisión de dos años por defraudar 14,7 millones de euros en los ejercicios de 2011 a 2014. Messi: la pena era de 21 meses de prisión por defraudar 4,1 millones de euros en los ejercicios de 2007 a 2009. La pena fue conmutada por un pago de 250.000 euros y la devolución de los 4 millones.

la pena era de 21 meses de prisión por defraudar 4,1 millones de euros en los ejercicios de 2007 a 2009. La pena fue conmutada por un pago de 250.000 euros y la devolución de los 4 millones. Falcao: pagó una multa de 9 millones de euros después de defraudar 5,4 millones.

pagó una multa de 9 millones de euros después de defraudar 5,4 millones. Imanol Arias: la justicia consideró que había defraudado 2 millones de euros entre 2010 y 2014. El actor aceptó una condena de 26 meses de prisión (no entró en la cárcel) y una multa. En total, reintegró los 2 millones defraudados, pero la cantidad ascendió a los 5 millones de euros por sanciones y responsabilidad civil.

En todos estos casos Hacienda logró demostrar que existió fraude. Pero hay ejemplos similares al de Shakira.

Xabi Alonso Alberto Gardin

A Xabi Alonso y Piqué la justicia también les dio la razón

Hay otros casos como el de Shakira. El más sonado puede ser el de Xabi Alonso. La Fiscalía acusó al tolosarra de fraude fiscal y le exigió casi dos millones de euros. Todo ello por la cesión de sus derechos de imagen a una empresa radicada en Portugal.

El Tribunal Supremo le acabó dando la razón. La sentencia consideró que Alonso actuó en base a "criterios técnicos razonables". Finalmente quedó absuelto.

Hacienda también acusó a Piqué de fraude fiscal por la gestión de sus derechos de imagen entre 2008 y 2010. La sanción era de 2 millones de euros, pero fue absuelto por el Tribunal Supremo.

Ana Duato es otra de las famosas absueltas por la justicia. La Audiencia Nacional estipuló en octubre de 2025 que la actriz no tenía conocimiento de estar incumpliendo las normas tributarias. Hacienda ha recurrido.