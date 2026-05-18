Alsina imagina un universo paralelo en el que Vox no tiene prioridad nacional sobre Juanma Moreno

Igual que en esas películas de superhéroes en las que se producen estrafalarias alianzas. Como si una suerte de Dr. Extraño escudriñase ayer todo el multiverso para determinar que, tan solo en uno de 14.000.605 de casos, habría un resultado distinto al que ayer determinaron las urnas de las elecciones andaluzas del 17-M. Aquel resultado se tradujo en un Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla que se quedaba a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta de la que gozó los últimos cuatro años, sin depender de la ultraderecha de Vox.

Este lunes, el periodista y director de 'Más de Uno', Carlos Alsina, ha dejado en su firma diaria de opinión cierto aroma a guion de Marvel, reconvirtiendo en particulares Vengadores a los populares de Moreno y a los socialistas de la ex vicepresidenta María Jesús Montero. En los estudios de Onda Cero y tras realizar un repaso por los primeros gobiernos de Moreno, Alsina ha recordado que "Gavira, el candidato de Vox, ya habló anoche como si él gobernara; lo hizo al calor de sus seguidores triunfantes que coreaban el prioridad nacional, es decir, el peaje, junto con el no más menas, que le harán pagar a Moreno para garantizarse cuatro años más".

El periodista, que ha descrito a Moreno como "el último sorayista en pie, con permiso de [Borja] Sémper, abrazando a la derecha extrema", se ha imaginado qué ocurriría si el mandatario andaluz en funciones llamase a la puerta de quien fue su mayor rival en campaña para hacer que los de Abascal fuesen completamente prescindibles. Lo hace bajo un ladillo muy realista que reza lo siguiente: 'Lo que no va a suceder'.

"Sería rompedor que María Jesús Montero ofreciera dos síes"

Así, Alsina ha recordado, que a pesar de la política partidista y las distintas alianzas de bloques o formaciones en espectros políticos similares, "en ningún lugar está escrito que tenga que ir a pedírselos a Vox, ni que el precio haya de ser formar parte del gobierno". A juicio del periodista, "actuar contra la polarización sería que hoy Moreno le pidiera a la izquierda andaluza -no a Vox- que facilitara su investidura a cambio del compromiso de gestionar la sanidad conforme a criterios convenidos en un pacto transversal".

No se ha quedado ahí Alsina, que cree que "actuar contra la polarización sería que la izquierda andaluza, que dice querer políticas lo menos de derechas posible para los andaluces, se abriera a hacer presidente a Moreno para impedir que sus políticas acaben siendo aún más de derechas".

"Que Moreno, en lugar de tragar con la prioridad nacional tuviera que tragar con la financiación singular" Carlos Alsina, director de 'Más de Uno' en Onda Cero

En ese mismo supuesto, también considera que "sería rompedor que María Jesús Montero ofreciera dos síes en la investidura si Moreno acepta la financiación singular y la condonación de la deuda", ya que "se ha pasado dos semanas proclamando lo beneficiosas que son ambas para los andaluces" y "que Moreno, en lugar de tragar con la prioridad nacional tuviera que tragar con la financiación singular. Firma aquí y te investimos".