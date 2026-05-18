Javier Aroca expone quién ha perdido verdaderamente las elecciones en Andalucía

Sorpresa en las elecciones de Andalucía: el PP de Moreno Bonilla gana pero no revalida la mayoría absoluta por lo que, con toda probabilidad, tendrá que pactar con Vox para formar gobierno.

Es decir. El PP ha obtenido 53 escaños, dos por debajo de los 55 que dan la mayoría absoluta y Vox ha conseguido 15. La suma de ambos resultados da 68, trece por encima de la cifra de la mayoría.

Por otro lado, el PSOE se da otro batacazo histórico y pierde dos escaños —de 30 a 28— y suman su tercera derrota autonómica abultada en sólo seis meses tras Extremadura, Andalucía y Aragón. Sólo se salvaron los muebles en Castilla y León.

A la izquierda del PSOE, la disputa entre Por Andalucía y Adelante Andalucía se ha saldado con una contundente victoria para Adelante Andalucía. La formación liderada por José Ignacio García se convierte en la gran revelación de la noche y cuadruplica resultados, pasando de dos a ocho escaños.

En la tertulia de la cadena SER, Javier Aroca ha dejado claro quién es para él el verdadero perdedor de las elecciones de Andalucía: "Quien pierde verdaderamente, considerada global, es la izquierda gubernamental. La izquierda que gobierna".

Para el analista político, a veces se olvida que Sumar también forma parte del Gobierno de España: "En Andalucía, por mucho que quisiéramos los que somos andalucistas que la mayoría de este país lo fuera, no lo somos. Somos una minoría".

"La izquierda territorial resiste y está empujando y eso probablemente sea porque la gente vincula esta izquierda territorial con una izquierda que se ha comprometido en políticas que no han sido interesantes para Andalucía", ha añadido Aroca.

Con respecto a las generales, el analista de la SER ha puesto sobre la mesa que "la izquierda territorial en Andalucía va a triunfar", algo que merece una reflexión "con respecto a las demás izquierdas".

En la mesa han coincidido en el análisis y han apostillado que esa es la estrategia que propone Gabriel Rufián: que se presenten a las elecciones estas izquierdas nacionalistas.