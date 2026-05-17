María Jesús Montero: de "la mujer con más poder de la democracia" al peor resultado histórico del PSOE en Andalucía

Una nueva noche de fracaso electoral ha vuelto a golpear este domingo al Partido Socialista en Andalucía. La comunidad que durante décadas ha sido uno de los grandes bastiones del PSOE ha confirmado de nuevo el profundo desgaste de una formación incapaz de revertir su caída territorial. Desde las derrotas en Extremadura, Aragón o Castilla y León hasta el retroceso continuado en buena parte del mapa autonómico, los socialistas han encadenado una crisis electoral que parece no tener fin. Numerosas preguntas caben ahora dada la situación, pero una resalta: ¿tiene capacidad el PSOE de presentar una candidatura que pueda plantar cara al PP? Sea como fuere, tiene un año para los próximos comicios.

La última victoria autonómica relevante del PSOE se ha remontado al 12 de mayo de 2024, cuando Salvador Illa ha logrado imponerse en Cataluña. Desde entonces, el Partido Popular ha consolidado su hegemonía territorial, ampliando su poder institucional y afianzándose incluso en territorios históricamente ligados al socialismo. Pese a ello, sufrirá la condena de tener que pactar con Vox y, seguramente, que entre en el Gobierno comprando muchos de sus marcos. Andalucía, símbolo durante décadas del dominio socialista, se ha convertido ahora en el ejemplo más evidente de la derechización política que está atravesando el país y de una mala estrategia electoral del PSOE que ha optado por presentar 'primeras espadas' del Gobierno nacional para medirse a rivales autonómicos. Pilar Alegría perdió y, ahora, María Jesús Montero. Lo único que puede presumir de mejorar resultados es Adelante Andalucía.

La candidatura ya venía anunciada como una misión prácticamente imposible. Muchos llegaron a asegurar incluso que Montero "iba a morir" a Andalucía. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda dejó Madrid para intentar reconstruir un proyecto socialista profundamente erosionado tras el peor resultado histórico obtenido por el PSOE andaluz en las anteriores elecciones autonómicas. Sin embargo, desde el inicio de la campaña empezaba esgrimirse la crónica de, precisamente, una muerte anunciada.

"He sido la mujer con más poder de la historia de la democracia y ahora vuelvo a mi tierra", afirmó Montero en la rueda de prensa en la que ha anunció su candidatura para los comicios del 17 de mayo. Una frase que la ha acompañado durante toda la campaña electoral y que, a los hechos nos remetimos, le ha salido el tiro por la culata. La oposición ha utilizado constantemente esas palabras para presentar a la candidata socialista como una dirigente más vinculada a Pedro Sánchez y una soberbia que la ha mantenido alejada de Andalucía desde que abandonara la consejería autonómica de Hacienda en 2018, cuando dio el salto a la política nacional.

A lo largo de la campaña, Montero ha tratado de reivindicar la gestión del Gobierno central y de recuperar el discurso tradicional del socialismo andaluz, apelando a la sanidad pública, la educación y los servicios sociales. Sin embargo, el desgaste acumulado del Ejecutivo de Pedro Sánchez, unido al fuerte liderazgo consolidado por Juanma Moreno al frente de la Junta — aunque también ha sufrido en estos comicios perdiendo la mayoría absoluta—, ha dificultado cualquier intento de remontada. Las encuestas ya anticipaban un escenario complicado, pero el resultado final ha confirmado el peor pronóstico posible para los socialistas andaluces.

El PSOE no solo ha sido incapaz de recuperar terreno, sino que María Jesús Montero ha terminado firmando el peor resultado electoral del partido en Andalucía desde la Transición. Un golpe político de enorme magnitud para una dirigente llamada a liderar la reconstrucción del socialismo andaluz y que, por el contrario, ha dejado a la formación sumida en una crisis todavía más profunda. La pérdida de apoyo en provincias tradicionalmente favorables y la incapacidad para movilizar al electorado de izquierdas han evidenciado un problema estructural que va mucho más allá de un simple cambio de liderazgo.

Mientras tanto, el Partido Popular ha consolidado su dominio en Andalucía y ha reforzado la idea de que el ciclo político ha cambiado definitivamente. Lo que durante décadas ha sido territorio inexpugnable para el PSOE es hoy uno de los principales escaparates del avance popular. Y para María Jesús Montero, la noche electoral ha dejado una conclusión difícil de esquivar: su desembarco en Andalucía no sólo no ha frenado la caída socialista, sino que ha quedado asociado al peor resultado de la historia reciente del partido en la comunidad. Al menos, se podrán consolar con que Juanma Moreno Bonilla no ha conseguido la mayoría absoluta.