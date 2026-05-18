Estos son los plazos para investir al presidente tras las elecciones andaluzas

Juanma Moreno ha sido el candidato más votado en las elecciones andaluzas, pero no ha obtenido apoyo suficiente como para formar gobierno. Necesitará pactar con Vox o conseguir la abstención de otras formaciones políticas para ser investido como presidente de la Junta.

El objetivo del PP era alcanzar los 55 escaños que concedían la mayoría absoluta, sin embargo, se han quedado en 53. Así, los 15 escaños de Vox se convierten en una llave esencial para la formación de gobierno.

Las izquierdas tampoco suman, a pesar de la sorpresa de Adelante Andalucía, que ha conseguido 8 escaños, superando a Por Andalucía. El PSOE sigue perdiendo escaños: han obtenido dos menos que en las elecciones de 2022. María Jesús Montero no ha logrado mejorar los votos de Juan Espadas, el anterior candidato socialista.

En relación con la investidura y los posibles pactos, es importante conocer los plazos que se abren a partir de ahora, una vez se ha completado el escrutinio.

Para ello hay que repasar el Decreto del Presidente 2/2026, de 23 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), además del Reglamento del Parlamento de Andalucía. En estos dos documentos viene recogido todo lo que tienes que saber.

¿Cuándo puede ser presidente Juanma Moreno?

Es una de las preguntas más repetidas en las últimas horas. Al no haber logrado la mayoría absoluta, la respuesta no está tan clara, ya que dependerá de los pactos que el PP consiga alcanzar estas semanas.

En cualquier caso, el BOJA establece que el Parlamento tendrá su sesión constitutiva el jueves 11 de junio, mientras que el Reglamento del Parlamento de Andalucía, en su artículo 21, señala que los Grupos Parlamentarios se deben constituir cinco días después del Parlamento. Una vez completado este último paso, empieza la cuenta atrás para investir al presidente.

Los plazos son los siguientes:

Constitución del Parlamento: 11 de junio.

11 de junio. Formación de los Grupos Parlamentarios : 16 de junio.

: 16 de junio. Ronda de consultas y propuesta de candidatos : hasta el 1 de julio. El máximo es de 15 días hábiles desde que se constituye el Parlamento, así que el 1 de julio sería la fecha tope para que haya un candidato a presidente que se someta a votación. Lo normal es que lo haya antes.

: hasta el 1 de julio. El máximo es de 15 días hábiles desde que se constituye el Parlamento, así que el 1 de julio sería la fecha tope para que haya un candidato a presidente que se someta a votación. Lo normal es que lo haya antes. Pleno de investidura: depende de cuándo lo convoque el presidente del Parlamento, aunque suele ser unos días después de que se postule un candidato. Previsiblemente ocurrirá entre finales de junio y comienzos de julio.

depende de cuándo lo convoque el presidente del Parlamento, aunque suele ser unos días después de que se postule un candidato. Previsiblemente ocurrirá entre finales de junio y comienzos de julio. Primera votación: suele ser el primer día del pleno. Es necesario obtener mayoría absoluta (55 escaños) para que el candidato sea investido presidente.

suele ser el primer día del pleno. Es necesario obtener mayoría absoluta (55 escaños) para que el candidato sea investido presidente. Segunda votación: tiene lugar 48 horas después de la primera votación. Aquí es necesaria la mayoría simple.

tiene lugar 48 horas después de la primera votación. Aquí es necesaria la mayoría simple. Otros intentos de investidura: el máximo es hasta dos meses después de la primera votación. Se pueden presentar sucesivos candidatos para recabar los apoyos suficientes. Ojo, el mes de agosto es inhábil en el Parlamento Andaluz, así que de no quedar todo cerrado en julio habría que saltar a septiembre.

En definitiva, si Moreno Bonilla consigue los apoyos necesarios, será investido presidente de la Junta de Andalucía entre finales de junio y principios de julio. En el caso de que las negociaciones se compliquen, el proceso se extenderá a lo largo del mes de julio, pero nunca en agosto.