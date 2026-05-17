Gabriel Rufián dice "tres cosas" tras los resultados en Andalucía y es de lo más compartido de la noche

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado uno de los análisis más compartidos de la noche electoral en Andalucía tras decir "tres cosas" cuando se llevaba escrutado algo más del 70% de los votos.

"Tres cosas: 1) Es el momento de las izquierdas soberanistas. Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a lo demás'. Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema. A escuchar y a ayudar", ha subrayado Rufián.

El diputado de ERC también ha puesto en valor que "al PP y a VOX se les puede minar y ganar" "optimizando la oferta electoral y con ciencia". "Provincia a provincia", ha resaltado Gabriel Rufián en su mensaje en la red social X.

"Un abrazo enorme" a Teresa Rodríguez

Además, ha enviado "un abrazo enorme" a Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, que ha desvelado que padece cáncer al responder a una tuitera que se mofó de su aspecto al ir a votar. "¿De qué vas disfrazada?", le dijo esa usuaria, a lo que ella replicó: "De señora con quimio".

"Habéis marcado un camino", ha dicho Rufián en referencia a esa formación, que ha dado una de las sorpresas de la noche al conseguir ocho escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con sus 5.

Con el 83 % escrutado, el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla ha ganado las elecciones en Andalucía, al lograr 52 de los 109 escaños, aunque sigue a tres diputados de la mayoría absoluta (55) tras perder 6 respecto a los 58 que tiene ahora, mientras que el PSOE de María Jesús Montero baja en 2 y se queda 28, el peor resultado histórico de los socialistas.

La propia Teresa Rodríguez ha respondido a Rufián rápidamente: "Otro para ti, company".