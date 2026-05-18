Adiós al Mediterráneo y al Estrecho: España tendrá frontera con seis países dentro de 250 millones de años en el supercontinente Pangea Próxima

Hace más de 300 millones de años, la Tierra era un único gigante de roca y océanos llamado Pangea. Lo que hoy conocemos como continentes separados antes era una sola masa continental donde no existían fronteras, ni Mediterráneo, ni Atlántico tal y como los entendemos ahora. Y aunque parezca una historia sacada de la ciencia ficción, los expertos creen que el planeta podría volver a repetir ese mismo ciclo en el futuro.

Ahora, varios modelos científicos apuntan a que dentro de unos 250 millones de años los continentes volverán a unirse en un nuevo supercontinente bautizado como Pangea Próxima o Pangea Última. En ese escenario, el Mediterráneo desaparecería por el choque entre África y Europa, el Atlántico comenzaría a cerrarse y países que hoy están separados por miles de kilómetros acabarían compartiendo frontera.

Según el estudio, publicado en Nature Geoscience, en este nuevo supercontinente España no solo estaría rodeada por Portugal y Francia, sino también por Italia, Marruecos, Argelia y Túnez. Un planeta completamente distinto al actual, donde gran parte de la Tierra sufriría temperaturas extremas difíciles de soportar, superiores a los 40 °C, y un aumento del CO₂ que transformaría por completo las condiciones de vida.

Un planeta mucho más hostil

La investigación sugiere un aumento de la actividad volcánica y un Sol aproximadamente un 2,5% más brillante que hoy. En definitiva, un planeta mucho más hostil para los mamíferos, con hasta el 92% de la superficie terrestre fuera de su rango de habitabilidad. En ese escenario, la supervivencia quedaría reducida a pequeñas “islas” de clima más tolerable, sobre todo en latitudes altas y zonas cercanas a los polos.

Detrás de una de las reconstrucciones más conocidas de este futuro planeta está Christopher Scotese, un investigador que lleva décadas estudiando cómo se han desplazado los continentes a lo largo de la historia de la Tierra. A través del Proyecto PALEOMAP, el geólogo ha elaborado mapas que muestran tanto la evolución del planeta durante millones de años como los posibles escenarios futuros basados en el movimiento de las placas tectónicas, entre ellos el de la futura Pangea Próxima.

En su modelo, África chocaría con Europa, lo que acabaría cerrando el Mediterráneo y el mar Rojo; después, el Atlántico comenzaría a encogerse hasta desaparecer, y el gran bloque continental resultante tendría al Índico como mar central. De esta forma, España pasaría de mirar al Mediterráneo y al Estrecho a compartir línea con seis países en un mundo completamente reorganizado.

Eso sí, los científicos insisten en que esto no es más que una hipótesis geológica, ya que hablamos de escalas de tiempo tan grandes que cualquier detalle del mapa podría cambiar con el paso de millones de años y nuevos movimientos de las placas tectónicas. Aun así, estos modelos sirven para recordar que la Tierra es un sistema vivo en constante transformación, donde los continentes, hoy separados, podrían volver a encontrarse en el futuro.