1-O: hechos alternativos

En una época de sobreinformación como la que vivimos parece poco probable que se puedan construir hechos que se acepten como realidades palpables cuando realmente son falsos. Esta paradoja difícil de creer se da en el mundo actual todos los días. Un ejemplo de estas noticias falsas es cómo maneja la comunicación el propio presidente estadounidense, Donald Trump, al que no le importa demasiado contrastar la verdad, sino fabricar una a sabiendas de que sus votantes la van a creer sin necesidad de verificarla. Es de su consejera Kellyanne Conway de donde surge el término alternative facts al intentar justificar la declaración falsa sobre la asistencia de público a la investidura de Donald Trump como un hecho alternativo. A lo que el periodista que la entrevistaba le respondió 'los hechos alternativos no son hechos, son falsedades'.

Estamos asistiendo a una construcción de la realidad a través de hechos alternativos, es decir, falsedades que asumimos como hechos ciertos. Los datos y el debate de altura han dejado paso a la narración de historias que cada partido político relata a su audiencia. Si no fuera así sería difícil entender como El Parlament aprueba la ley del referéndum con 72 votos, pervirtiendo su propio estatuto de autonomía que exige una mayoría cualificada (90 votos). El hecho alternativo se consuma al prometer un referéndum oficial cuando realmente se ha teatralizado la democracia y secuestrado la voluntad de la mitad de representantes del hemiciclo catalán. Al otro lado de este esperpento, el del presidente de la nación, Mariano Rajoy, asegurando el hecho alternativo de que el 1-O no se votaría, y a pesar de la contundencia empleada por las fuerzas de seguridad se ha votado. Al final como expresaba Eduard Punset en Twitter 'la democracia es imparable'.

Entre tantas construcciones de hechos alternativos, tras el 1-O la administración del estado español ha perdido el pulso de la historia, cediendo el control del guion al Govern de cara al exterior y además, la desproporcionada carga policial, le ha otorgado cierta épica a la causa independentista.

Lo que no es un hecho alternativo es la gran movilización ciudadana acontecida en Cataluña durante el 1 de octubre y su repercusión en medios internacionales.

El ejecutivo de Rajoy ha olvidado a Europa en este asunto, tratando la situación catalana como un hecho de casa y despreciando la amplificación de los medios sociales, que han compartido al mundo imágenes vergonzantes de violencia institucional. Así, por primera vez, la causa independentista goza de cierto romanticismo de cara a la galería. ¿Quién no defendería la libertad de voto ante una desorbitada represión policial?

Esto ha provocado la reacción pública de políticos europeos, hasta ahora inédita en esta materia, como el primer ministro belga en su cuenta de Twitter: '¡La violencia nunca puede ser la respuesta! Condenamos todas las formas de violencia y reiterar nuestro llamamiento a diálogo político #CatalanReferendum # Spain'

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum#Spain