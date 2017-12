Bisfenol A (BPA), sus peligros y cómo evitarlos

UIG via Getty Images

La semana pasada tuve la suerte de ser invadida al evento 'Cómo vivir una vida sana' organizado para Esteller y Nalgene. Y cuando te convocan a un evento que se celebra en Soho House Club de Barcelona, ​​¡sabes que no te lo puedes perder!

El objetivo de la reunión fue crear conciencia sobre el uso del plástico, su impacto ambiental y también por una cuestión de salud.

La ubicación era ideal, un lugar elegante, acogedor y con una cierta intimidad que es difícil de superar. Los oradores explicaron muy claramente por qué es tan importante la hidratación, por qué debemos limitar el uso de plástico, el peligro del BPA (bisfenol A) y por qué deberíamos pensar más allá de la calidad de la comida.

Millones de kilos de residuos de plástico terminan en los mares, convirtiéndose en comida para peces y otros animales marinos, los cuales a su vez nos los comemos nosotros

La charla comenzó con Xavier Esteller 'denunciando' el uso irresponsable de los plásticos. No somos realmente conscientes de su impacto ambiental, como no vemos los plásticos en nuestras costas pensamos que no existen y muy lejos de la realidad. Una de las misiones de Esteller es crear conciencia, 'se necesitan 450 años para descomponer una botella de plástico', 'usando una botella de Nalgene durante todo un año, ahorraremos una cantidad de 167 botellas de plástico desechables', número nada despreciable.

Millones de kilos de residuos de plástico terminan en los mares, convirtiéndose en comida para peces y otros animales marinos, los cuales a su vez nos los comemos nosotros, y debido a que esos plásticos no se descomponen, significa que propiamente estamos comiendo plástico. Esteller hizo hincapié en la dificultad de cambiar de hábitos, incluso para aquellos que estamos más concienciados, y es verdad, ningún cambio es fácil, pero gracias a empresas como Nalgene (botellas de agua y contenedores reutilizables sin BPA), con un poco de esfuerzo y conciencia ¡podemos hacerlo!

NO SOLO LA COMIDA ES IMPORTANTE

¿Eres de los que cuidan lo que comes? ¿De los que se preocupan por escoger bien los alimentos que vas a ingerir?

En los últimos años hemos visto como aumenta la preocupación por la calidad de nuestros alimentos. Cada vez somos más los que buscamos alimentos naturales y reales. El mercado de productos orgánicos ha crecido exponencialmente y parece que seguirá así.

Muchos de nosotros nos detenemos a leer las etiquetas de los productos, qué ingredientes lo componen y sus orígenes. Renunciamos a los alimentos procesados, azúcares refinados y harinas y no nos gusta las E- en la lista de ingredientes. Queremos alimentos orgánicos, que hayan crecido y se hayan desarrollado naturalmente, sin antibióticos ni pesticidas, comida elaborada con cariño.

Pero, ¿qué sucede cuando ponemos esa deliciosa y sabrosa comida en contenedores con BPA y otros tóxicos? La comida se vuelve tóxica también. Los químicos y BPA que se encuentran en los envases de plástico se disuelven en la comida cuando reutilizamos o calentamos los tápers. Como señaló Astrid Barqué, "no solo debemos mirar la calidad de nuestros alimentos, sino también la calidad de los envases y de los métodos de conservación", "el peligro no es directo, sino a largo plazo".

La mejor forma de evitar o reducir esa contaminación sería:

Utilizando envases de plástico sin BPA o de vidrio

No calentar la comida en los tápers, si no traspasarlo a un plato

No lavar los envases de plástico en el lavavajillas

No rellenar las botellas de plástico clásicas ni dejarlas mucho tiempo al sol

LA IMPORTANCIA DEL AGUA

Es uno de los consejos más dados en el mundo. Hidrátate, bebe agua ... Nosotros, los coach nutricionales no nos cansamos de repetirlo. El agua es esencial para nuestra salud. A primera hora de la mañana deberíamos beber un gran vaso de agua para rehidratarnos después de una larga noche de sueño. Muchas veces, cuando sentimos hambre es solo porque estamos deshidratados.

Emma Roca, atleta de élite, explica muy bien la importancia de beber, no solo para corredores o deportistas, sino para todos en general. "Cuando sentimos sed es porque ya estás deshidratado".

Lo que ella describió, me recordó exactamente a mi infancia, cuando iba al cole, nunca bebía agua, si tenías sed, debías pedir permiso para ir a beber. ¿Puedes creerlo? Cinco horas o más sin tener ninguna gota de líquido en el cuerpo, imagine el impacto que esto puede tener en el crecimiento de un niño. Como ella sugirió, todos deberíamos tener una botella segura de agua, sin tóxicos ni BPA como los que Nalgene comercializa.

LO PELIGROSO DE BISPHENOL A (BPA)

BPA es una sustancia química industrial utilizada para fabricar plásticos. Se encuentra en plásticos de policarbonato y se utiliza en envases de alimentos, botellas de plástico, biberones, tápers, para revestir el interior de latas de bebida y conservas, en materiales antiadherentes como el teflón, en los tickets de caja e incluso en cajas de cartón para pizza.

Cuando se usan, reutilizan, calientan y recalientan esos envases, el BPA se filtra en los alimentos y las bebidas que los contienen. Por lo que literalmente estamos comiendo plástico.

Las investigaciones han demostrado que el BPA es un disruptor hormonal capaz de alterar el equilibrio hormonal. Nuestra exposición al BPA causa efectos adversos para la salud, de las glándulas mamarias, las funciones cognitivas y el metabolismo en los seres humanos.

Hace algunos años, en Francia y España, se prohibió el uso de BPA en productos infantiles. ¿Pero qué pasa con el resto de los humanos.

Finalmente, este mes de junio, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) identificó al BPA como una sustancia altamente preocupante (SVHC), lo que significa que tiene efectos cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para nuestra reproducción. ¡Espero que esto sea un primer paso para prohibir definitivamente el uso de BPA!

Joaquín Elcacho, periodista, especializado en cuestiones ambientales y científicas, y un gran conocedor de los peligros del BPA. 'Nalgene es una de las primeras empresas que fabrica productos libres de BPA, con su propuesta de responsabilidad corporativa al servicio de la calidad de vida y la salud de los ciudadanos'. Aunque España está muy por detrás de todos estos temas, Joaquín se mantiene positivo.

Síguenos también en el Facebook de HuffPost Blogs