Por Santiago Vargas

La lista de las listas. Eso es esta selección con los libros número uno de 2017 elegidos por algunas de las publicaciones de referencia en el ámbito de la literatura. Doce obras según los críticos de medios como The New York Times, The Economist, Le Monde, Babelia (El País), La Nación (Argentina), The Washingon Post,Semana, Babelia (El País), La Vanguardia y WMagazín. En algunos casos he elegido el libro de un género literario concreto para contribuir a la diversidad, en cualquier caso al final de cada libro está el enlace donde aparece la selección completa del medio respectivo. La lista aparece en orden alfabético según el periódico o revista, y con el texto que la acompañó. Los siguientes son los 12 libros número uno de 2017:

Babelia (España)

Berta Isla. Javier Marías (Alfaguara).

Hemingway, que entendió su oficio mejor que nadie, le dijo alguna vez a Marlene Dietrich: "No hay que confundir acción con movimiento". En las novelas de Javier Marías (o, por mejor decir, en los volúmenes que han ido apareciendo desde Fiebre y lanza), la gente se mueve cada vez menos, pero cada vez pasan más cosas. Y son todas interesantes: todas nos interpelan, nos interrogan, nos sacuden y nos conmueven. Así en Berta Isla, esta novela maravillosa que dialoga con Tu rostro mañana pero también con Así empieza lo malo, esta novela desengañada y a la vez generosa, rica en peripecias y también en epifanías, introspectiva y obsesiva pero capaz de mirar hacia fuera, hacia el mundo convulso, para escrutarlo, investigarlo y permitirnos una comprensión que de otra forma nos estaría vedada. Por Juan Gabriel Vásquez

La Nación (Argentina)

Los diarios de Emilio Renzi. III. Un día en la vida. Ricardo Piglia (Anagrama)

Con la publicación del tercer volumen de Los diarios de Emilio Renzi. Un día en la vida, la literatura de Ricardo Piglia alcanzó su consumación. Los tres tomos de diarios son su obra mayor, pero este último tomo es el más conmovedor, tal vez porque él lo entregó a la editorial poco antes de morir, y tal vez también porque en las últimas páginas desflecadas deja testimonio de su enfermedad. Como siempre en Piglia, la confesión convive con la aguda mirada crítica.

La Vanguardia (España)

Apegos feroces. Vivian Gornick (Sexto Piso/L'Altra)

Género No Ficción. Una mujer en busca de su conciencia. Eso es Vivian Gornick en sus libros de memorias. Apegos feroces, publicado originalmente en 1987, es un testimonio de esta periodista sobre los vínculos familiares, a partir de conversaciones, discusiones y complicidades entre Gornick y su madre mientras pasean por Nueva York, la otra gran protagonista del libro. La autora, rodeada de modelos femeninos que ansía y detesta, crece en el Bronx teniendo a su madre y a Nettie como referentes. La edición catalana incluye la segunda parte, escrita casi treinta años después, en el 2015, La dona singular i la ciutat, un collage narrativo sobre la amistad a lo largo del tiempo, el amor y la vida urbana, reflexiones sobre las relaciones humanas, el feminismo o ser soltera y sin hijos.

En Ficción en castellano: Derecho natural, de Ignacio Martínez de Pisón (Seix Barral).

Le Monde (Francia)

El arte de perder. Alice Zeniter

De "retorno" en Argelia, este país del que no sabe mucho más que Wikipedia, Naïma trata de "llenar los silencios transmitidos entre las viñetas": silencios sobre la guerra de independencia, sobre el exilio de los harkis, sobre los campos donde Francia los "acoge", sobre la desclasificación de los padres, la vergüenza de los niños... La joven, nacida de una madre de Dijon, Clarisse, y un padre cabildo, Hamid, busca perforar los silencios que Él le legó, y él mismo lo heredó de Ali, harki anteriormente notable en su país, pero que perdió todo cuando fue perseguido por el FLN, en 1962. En esta novela, que obtuvo el Goncourt de Los Estudiantes de Secundaria después de ser coronada por el premio literario Le Monde, Alice Zeniter pone las palabras en una afasia sin fin, la de una familia, la nuestra también. Con una pluma dominada, con una sensibilidad rigurosa y valiente, la novelista de 31 años fue a buscar la lección de los antepasados​: los padres no responden, por supuesto. En lugar de culparlos, ella escucha sus fallos, los mueve magníficamente para encontrar el camino de la emancipación, la posibilidad de un cuerpo independiente. Aquí está la liberación.

Semana (Colombia)

La perra. Pilar Quintana (Literatura Random House)

Una mujer del Pacífico colombiano decide adoptar una perra para compensar su deseo insatisfecho de tener una hija. Una historia de amor y de odio que nos mantiene en vilo, que nos involucra hasta el final porque va creciendo en la humanidad de sus personajes y termina siendo un drama profundo y conmovedor sobre la vida y el destino.

The Economist (Inglaterra)

Política y actualidad

El Retiro del Liberalismo Occidental. Edward Luce (Grove Atlantic)

Pocos dudan de que algo grande haya sucedido en la política occidental en los últimos dos años, pero nadie está seguro de qué. La agitación en Washington y Londres contrasta con la estabilidad centrista en París y (principalmente) en Berlín. En este sombrío diagnóstico, Edward Luce, un comentarista con sede en Washington, argumenta que el orden liberal no se puede arreglar sin una visión clara de lo que salió mal.

Economía y negocios

The Great Leveller: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Walter Scheidel (Princeton University Press)

Un historiador nacido en Austria, ahora en la Universidad de Stanford, argumenta que solo los eventos catastróficos realmente reducen la desigualdad. Deprimente y convincente.

The Guardian (Inglaterra)

Lincoln in the Bardo. George Saunders (Bloomsbury)

Una de las maravillas de la novela es su infinita capacidad de reinvención, y en 2017 los escritores de ficción probaron nuevos enfoques y nuevas formas. El ganador de Man Booker fue el debut novelístico de un autor con 20 años de historias cortas: George Saunders con el magistral Lincoln in the Bardo(Bloomsbury). La novela cuenta la muerte y la vida futura del joven hijo de Abraham Lincoln a través de fragmentos de memorias de la guerra civil y una cacofonía de fantasmas arremolinados, fue una exploración fantásticamente ingeniosa de la pérdida, el duelo y el poder de la empatía.

The New York Times (Estados Unidos)

Día de selección. Aravind Adiga (Scribner).

Esta es la tercera novela de Adiga, y ofrece pruebas de que su premio Booker por El tigre blanco en 2008 no fue casualidad. No solo es un narrador confiable sino también un pensador, un escéptico. Es una novela sobre el críquet con una crítica sobre ese deporte pero también una obra sobre padres e hijos. Es un libro sobre la religión y sus crueldades tribales.

Por Dwight Garner

Richard Nixon: La vida, de John A. Farrell (Doubleday)

Las pruebas para conocer una buena biografía de Nixon, dado cuantas existen, son bastantes simples. Una: ¿Está escrita con elegancia? y Dos: ¿Puede tolerar las paradojas y la complejidad, las cosas más destacadas que distinguen a los pecadores de la vida real de los villanos cómicos? La respuesta en este caso es sí a las dos preguntas. El trabajo de Farrell es inquietantemente relevante. Los paralelismos entre Nixon y nuestro actual presidente saltan como grillos en cada página.

Por Jennifer Senior

The Washington Post (Estados Unidos)

Menos. Andrew Sean Greer

Con demasiada frecuencia, nuestros estándares de grandeza literaria excluyen las novelas cómicas, lo que generalmente está bien porque hay pocas grandes novelas cómicas. Pero debe hacerse más espacio para Menos. En las primeras páginas, un escritor llamado Arthur Less está deprimido por cumplir 49 años. Su ansiedad sobre el envejecimiento se ha visto exacerbada por la noticia de que su ex novio está a punto de casarse con un hombre más joven. Confrontado con la posibilidad de celebrar su boda, Less decide enviar su arrepentimiento y huir. Él acepta ciegamente las invitaciones que ha recibido de todo el mundo: un batiburrillo de asignaciones de enseñanza, retiros y lecturas. Esos conciertos proporcionan la estructura de la novela, un país diferente para cada capítulo, y Greer es increíblemente gracioso acerca de la incomodidad que le espera a un escritor viajero de menos reputación. Se trata de una comedia de decepción destilada por un dulce elixir. Por Lee Boudreaux.

WMagazín

Solenoide, de Mircea Cartarescu. Traducción de Marian Ochoa de Eribe. Editorial Impedimenta.

Solenoide es como un remolino en territorio literario que recoge a su paso varios géneros y estructuras y voces narrativas en un libro que es la suma de muchos. Una novela creada por uno de los escritores contemporáneos más interesantes y arriesgados. Mircea Cartarescu juega con el yo de un escritor frustrado para crear una obra que es compendio de narrativa, poesía, filosofía, teología y metafísica, con la novedad, afirma el autor, de ser "una meditación ética". En ella la Realidad es el eje como construcción de nuestra mente, un recorrido por sus laberintos visibles, imaginados y nocturnos, oníricos y reflexivos. Solenoide es un paso más allá de imbricación donde la realidad se transforma en ficción y la ficción en realidad. Otro componente narrativo y ensayístico y poético es la memoria y lo que el cerebro decide hacernos recordar. Todo ello contado como un cuento oral en el que las palabras embrujan: "Ahora duerme tranquila, con los párpados cerrados y la boquita entreabierta, mecida por las olas de un lago invisible, mientras yo emborrono las hojas del cuarto cuaderno, sintiendo de lleno la voluptuosidad del invierno y del final".

Lean este diario donde está de fondo Bucarest poscomunista. Un relato esparcido de ideas, teorías y análisis de la vida, la literatura o la política enaltecido con los toques fantásticos de Cartarescu. O incluso abran cualquiera de las 786 páginas y disfruten del placer de la lectura.