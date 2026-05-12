Elecciones Real Madrid: ¿qué candidatos pueden presentarse más allá de Florentino?

Sin duda, Florentino Pérez es una de las figuras más influyentes de la historia del Real Madrid. Sin embargo, tras una temporada 2023-2024 memorable, el club ha encadenado dos años consecutivos en blanco. Este contraste tan marcado ha llevado a muchos a pensar que la entidad atraviesa una etapa especialmente negativa.

Después de convocar una rueda de prensa "urgente" este 12 de mayo, se generó una gran expectación y fueron bastantes quienes interpretaron que podría anunciar su dimisión. No obstante, el presidente ha confirmado que continuará en el cargo, aunque sí ha adelantado la convocatoria de elecciones.

Aunque todavía no está la vacante abierta y con el objetivo de empezar a perfilar posibles futuros candidatos a la presidencia del club, El HuffPost ha analizado las estrictas condiciones que exigen los estatutos para aspirar al máximo puesto de la entidad blanca.

Los requisitos para ser presidente del Real Madrid

Según el artículo 40.A de los estatutos sociales (que se pueden consultar aquí), una vez convocadas oficialmente las elecciones, los candidatos disponen de diez días para presentar sus candidaturas. Además, deben cumplir una serie de requisitos muy concretos:

Ser español y mayor de edad.

Tener plena capacidad jurídica.

Estar al corriente del pago de cuotas como socio.

No haber sido inhabilitado para ejercer cargos directivos.

No ocupar cargos en otros clubes ni trabajar como entrenador, árbitro o jugador en activo.

Tener al menos 20 años ininterrumpidos como socio del club en el caso del presidente.

Presentar un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club respaldado con patrimonio personal.

Este último punto es uno de los mayores obstáculos. El presupuesto del Real Madrid supera ampliamente los mil millones de euros, concretamente para esta temporada 2025-2026 aprobó un presupuesto récord histórico de 1.248 millones de euros. El aval exigido asciende a cifras multimillonarias que muy pocas personas pueden asumir.

Fernando Alonso habló sobre ser presidente del Madrid

Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1 nunca ha ocultado su madridismo y al principio de esta temporada, fue preguntado sobre la posibilidad de presidir el club en el futuro durante una entrevista con DAZN.

Aunque dejó claro que no existe ningún proyecto real, reconoció que la idea resulta atractiva para cualquier aficionado al fútbol. "Sí que fantaseas un poco con la idea. Si te gusta el fútbol y te gusta un equipo, todos en casa somos entrenadores, futbolistas y presidentes. Haríamos este fichaje o haríamos otro", comentó el piloto asturiano.

Rafael Nadal, el favorito sentimental de muchos madridistas

Otro de los nombres que más se han repetido durante años es el de Rafael Nadal. El extenista balear mantiene desde hace años una estrecha relación con el Real Madrid y es considerado por muchos aficionados como una figura ideal para representar los valores del club.

Su imagen de deportista ejemplar, competitivo y respetado internacionalmente alimenta la idea de que podría convertirse algún día en presidente madridista. Sin embargo, Nadal ya ha rebajado públicamente esas expectativas. Durante la gala de los Premios AS del Deporte 2025, explicó que ve esa posibilidad como algo muy lejano.

“No sé si me explico mal, pero creo que me explico muy claro. Cuando me preguntáis, respondo como un concepto, no como una realidad. ¿Me gustaría? Es posible que sí. De esto a que sea una posibilidad real, se me queda muy lejos”, afirmó.