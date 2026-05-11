Gabriel Rufián ve a Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina y da la reacción de la temporada

Si alguien está de celebración este lunes, ese es Lamine Yamal. El extremo hispanomarroquí se proclamó campeón de LaLiga EA Sports este domingo después de que el FC Barcelona venciera a su eterno rival, el Real Madrid, en el gran Clásico (2-0), aunque no jugó —ni jugará lo que queda de temporada con el club— por una lesión en el bíceps femoral tras chutar un penalti contra el Celta de Vigo hace cuatro jornadas.

Como suele ocurrir cuando los equipos de fútbol conquistan un título importante, el FC Barcelona ha realizado la rúa por la capital catalana en un autobús tuneado con los colores del Barça. Durante la celebración ha sonado —y mucho— un vídeo de Lamine Yamal en el que ondea una bandera de Palestina, lo que ha generado cientos de reacciones en redes sociales.

A quien no ha tardado en llegarle esa imagen ha sido a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que no ha dudado en dedicarle algún que otro halago a Yamal a través de un reivindicativo mensaje en la red social X.

Rufián ha puesto en valor el gesto de Yamal, reconociendo que tiene "42 millones de seguidores en Instagram y una incidencia enorme en aún más millones de personas en todo el mundo". Y añade: "Personas que quizá hoy han pasado de la indiferencia a la denuncia del genocidio en Gaza solo porque él ha ondeado una bandera de Palestina".

Ha señalado que, "guste más o menos", como bien se sabe por la rivalidad que existe en un deporte como el fútbol, "celebrémoslo". "Bien por él", ha rematado el diputado.

Otras menciones de Rufián a Lamine Yamal

Lo cierto es que no es la primera vez que el portavoz de ERC se pronuncia sobre Yamal. El pasado mes de julio, delante de todo el Congreso se dirigió a los diputados de Vox, que por aquel entonces hablaron de expulsar a los inmigrantes y a sus hijos. Entonces fue cuando quiso comprobar si iban a ser hipócritas con los casos de Lamine Yamal y Nico Williams, de origen extranjero, pero que juegan para la selección española.

"Ustedes dicen que van a expulsar a 8 millones de inmigrantes y a sus hijos. ¿También a Lamine Yamal y a Nico Williams? No creo. No van a expulsar a tanta gente porque al final va a tener que trabajar hasta Abascal", mencionó.