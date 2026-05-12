Hantavirus: cuál es el riesgo de propagación si cada país tiene unas normas de aislamiento diferentes

El desembarco del MV Hondius se llevó a cabo sin mayores inconvenientes. Los catorce españoles a bordo ya se encuentran en el Hospital Gómez Ulla guardando cuarentena y el resto de pasajeros ya están en sus países de origen.

Uno de ellos ha dado positivo en hantavirus en el primer test, y presenta síntomas como febrícula y problemas respiratorios. Aunque todavía habría que hacerle una segunda prueba para confirmar que de verdad ha sido contagiado.

La cuarentena en España es obligatoria. La fecha de comienzo es el 6 de mayo, cuando los pasajeros fueron aislados en el barco y ya se aplicaron medidas de contención, y podría extenderse hasta 42 días si resultase necesario. Aunque el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ya ha anunciado que podría flexibilizarse a medida que transcurran las semanas.

El objetivo es contener el brote y evitar que los contagios acaben expandiéndose. Sin embargo, aquí no sólo son importantes las medidas que implante España, sino el protocolo que se apruebe en el resto de países. Si cada uno de ellos sigue una política distinta en lo que se refiere a las cuarentenas o los rastreos a sospechosos, ¿aumenta el peligro de que los contagios se descontrolen?

¿Hay riesgo de una pandemia de hantavirus?

La mayoría de expertos coinciden: es muy complicado que el virus se expanda hasta provocar una pandemia similar a la del coronavirus.

Esto se debe a que la transmisión no resulta tan sencilla. La mayoría de contagios de hantavirus se producen al entrar en contacto con secreciones de roedores infectados, aunque la cepa Andes sí que es transmisible entre humanos. Para ello también se precisa de un contacto estrecho con una persona contagiada. Es lo que parece que ha ocurrido en el MV Hondius.

Aún así, las medidas de control están siendo estrictas en la mayoría de países implicados. Las autoridades sanitarias buscan reducir aún más el riesgo. La OMS ha recomendado que los contactos de los contagiados mantengan un aislamiento de 42 días, siguiendo medidas como el lavado de manos frecuente y la vigilancia de posibles síntomas.

Qué pasa si cada país sigue una política distinta

España, Francia o Grecia han aislado a los pasajeros del MV Hondius en salas de hospital en las que no tengan contacto con otros pacientes. Además, la OMS aconseja que exista una coordinación en estas medidas y en el rastreo de posibles contagiados.

Sin embargo, otros países siguen un protocolo más flexible. Es el caso de Estados Unidos, donde los pasajeros no van a tener que aislarse.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, declaró el pasado domingo que "esto puede causar riesgos, pero no vamos a imponer nada".

Esto no implica que aumente el riesgo de un gran brote. En Argentina el hantavirus provoca entre 50 y 100 contagios al año y nunca ha causado una propagación que pueda ser preocupante para la población general.

"El riesgo actual de transmisión probablemente sea menor gracias a las medidas de aislamiento, cuarentena y seguimiento activo", aclaró a El HuffPost la doctora Lidia Redondo, especialista en medicina preventiva y salud pública en HM Hospitales. "No hay riesgo para la población", aseguró.