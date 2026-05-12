El director general de la OMS, ante Sánchez tras la crisis del hantavirus: "Dejar al pasaje en el barco hubiera sido cruel e inhumano"

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido este martes a España por su "amabilidad y compasión" tras organizar el desembarco del crucero en el que se encontraban varios personas contagiadas de hantavirus.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 'jefe' de la OMS ha resaltado que España "ha liderado muy bien esta operación". "Quiero dar las gracias a Sánchez no sólo por cumplir sus obligaciones legales, sino también por su deber moral de solidaridad con los viajeros del barco. El mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión. Todo el mundo debe sentirse orgulloso de esta respuesta. Si hay algo que necesitamos ahora mismo es amabilidad y compasión", ha señalado.

Para Adhanom Ghebreyesus, dejar al pasaje en el barco "hubiera sido cruel e inhumano". "Era posible desembarcar a los pasajeros de manera segura y también para la gente de Tenerife. Todos los esfuerzos que hemos realizado han sido para que el nivel de riesgo fuera el más bajo posible", ha añadido, dando las gracias de forma reiterada a los tinerfeños por su solidaridad.

Por su parte, Sánchez ha señalado que la operación ha sido un "éxito" y ha subrayado que atender a los pasajeros del 'MV Hondius' era un deber "legal y moral". "Algunos recomendaron ignorar esa llamada y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles. Representantes públicos se preguntaban por qué tenía que acoger ese barco España. La pregunta correcta era por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas y por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan. Este mundo no necesita más egoísmo y más miedo, necesitan más países solidarios", ha dicho.

Sánchez ha agradecido la labor de los cuatrocientos profesionales que han participado en el mismo y también al pueblo canario "por su paciencia, generosidad y civismo". "En momentos como estos, debemos sentir el orgullo de ser españoles. España cumple, siempre cumple. Con los suyos y con el resto del mundo. Un mundo mejor es posible siempre y cuando estemos dispuesto a aportar nuestro granito de arena para construirlo", ha añadido.

Finalmente, sobre las críticas que ha recibido por parte del gobierno canario durante estos últimos días, Sánchez no ha querido entrar en ninguna polémica institucional. "Me remito al reconocimiento explícito que ha hecho el papa u otros líderes internacionales sobre la solidaridad y la empatía del pueblo canario", ha finalizado.